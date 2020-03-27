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群益證精緻化服務 一舉榮獲財富管理三獎肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券財富管理部資深副總裁鄭淑芬(中)率領財富管理團隊一舉榮獲2020財富管理三獎肯定。 圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券財富管理部資深副總裁鄭淑芬(中)率領財富管理團隊一舉榮獲2020財富管理三獎肯定。 圖／群益金鼎證券提供

群益金鼎證券獲得2020年財訊財富管理大獎的「最佳客戶推薦獎」、「最佳數位金融獎」、「最佳公益推動獎」三獎項殊榮，充分證明群益精緻化的服務得到客戶認同，且數位金融及公益活動推廣獲得高度肯定。群益以成為「財富管理的最佳品牌」為目標，無論是投研團隊提供的專業市場資訊、完整的產品線服務、風險控管的積極落實，以及依照客戶屬性分類量身訂做理財規劃，都希望提供超越客戶期望的高附加價值金融服務。

群益金鼎證券總經理賈中道表示，市場波動瞬息萬變，投資人要想掌握資訊並挑選最理想的投資方案，都需要強而有力的專業級顧問，群益金鼎證券在專業領域相當重視人才的培育，除了藉由各種教育訓練提升業務人員的金融專業，過去一年更透過分眾行銷，以系統化方式實踐「在對的時機、用對的方法，把對的商品推薦給對的客戶」。

近年來，證券商要跨足財富管理，確實需要強大後盾才有利基點，群益金鼎證券結合投資研究、理財諮詢與信託等專業組成財富管理智庫，從2017年開始，由財富管理產品及市場研究團隊，推出投資組合分析建議，每月針對全球金融市場精闢分析，透過多元配置協助客戶獲得穩健的資產成長。

群益金鼎證券有鑑於此，從進入財富管理業務市場的第一刻起，已著手進行金融科技改革。群益在2019年推出「群益Line@」，透過聊天室立即查詢股價、即時個股研報及線上開戶，上線至今已突破15萬會員，領先各大券商。由此可見，營業員樂於推薦好的服務給客戶，客戶也對平台所提供的即時性服務給予很高的評價。

群益金鼎證券長遠目標為永續經營，因此，不只著重在業務發展，履行社會責任部分亦是不遺餘力。在回饋社會方面，捐贈4台救護車、連續12年舉辦捐血活動、持續6年前往偏鄉陪伴孩童閱讀，長期關懷社會公益的群益金鼎證券，去年底首度獲得國內證券期貨界最高榮譽指標「金彝獎」傑出社會責任獎的肯定。

財富管理是條長遠的路，「以財富管理來說，客戶需求是核心，講求的是資產規劃、資產保值、資產成長與資產傳承，群益金鼎證券的目標就是要幫客戶賺錢，讓資產有所成長。」群益以成為客戶「最貼心的人生規劃師」、「最稱職的稅務專家」、「最盡職的風險守門員」、「最佳的投資理財專家」為努力方向，打造群益成為投資者心目中財富管理的最佳品牌。

群益 財富管理 數位金融

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