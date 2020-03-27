聽新聞
test
0:00 / 0:00

想免費預購口罩 記得利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
刷永豐現金回饋JCB卡在「eMask口罩預購系統」購買口罩，依累計購買金額回饋等值刷卡金，每月最高100元回饋。圖／永豐銀行提供
刷永豐現金回饋JCB卡在「eMask口罩預購系統」購買口罩，依累計購買金額回饋等值刷卡金，每月最高100元回饋。圖／永豐銀行提供

口罩實名制2.0」進入第二波預購，今天進入預購最後一天。各銀行陸續推出刷卡回饋活動，多家銀行推出單次22元全額回饋優惠。利用數位帳戶轉帳網購口罩，也有一次全額回饋的優惠。想免費預購口罩，記得善加利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠。

永豐銀行表示，為服務廣大預購民眾線上刷卡需求，即日起至5月31日特別推出「口罩預購 永豐買單」限時優惠活動。即日起，於「eMask口罩預購系統」刷永豐現金回饋JCB卡購買口罩，可享等值刷卡金回饋，單次22元全額回饋，累計刷愈多次回饋愈多，每月享最高100元刷卡金回饋。

此外，居家防疫帶動「宅」商機，永豐銀行表示，為讓消費者不出門也能輕鬆購物享優惠，永豐現金回饋JCB卡即日起至9月30日，加碼網購通路超優回饋，卡友在指定的國內網路購物、百貨商場、量販超市與3C電信等四大通路消費，可享最高3%刷卡金回饋，網路購物再加碼享最高6%刷卡金，讓大家不出門也能享受購物樂趣與超值回饋。

中國信託銀行舉辦「中信罩你」優惠活動，即日起至今年4月30日止，透過中信My Way台幣數位帳戶轉帳完成付款，享三片口罩含運費共22元的全額回饋。即日起至6月30日止，開立My Way帳戶並登入網銀即可領取網路商城價值3000元的購物金，完成指定任務可再獲得100元現金回饋。

為提供客戶更便捷的服務，台北富邦銀行即日起推出「富邦幫你付(富)」限時活動，4月30日前透過北富銀LINE官方帳號，首次開立北富銀數位存款帳戶並繳付口罩預購費，回饋100%(每人限3次)還可享美元定存3個月年息1.88%。

彰化銀行也再舉辦「彰銀防疫罩顧您，e財寶攜手My樂百分百回饋」活動，即日起至5月31日止，預購口罩成功並刷My樂卡或使用e財寶數位存款帳戶繳款成功，每月皆可享22元現金回饋。

兆豐銀行除了信用卡回饋口罩運費之外，大方加碼推出數位帳戶MegaLite專案，每個月全額回饋一次口罩訂購費用，每個月都送民眾一次口罩。透過第一銀行iLEO APP或第e行動APP完成首波口罩繳費服務，前5萬名用戶即享「22元回饋金」，每戶限回饋一次於次月入帳。3片口罩包含運費都由一銀幫你買單，全額回饋100%。

台北富邦銀行即日起推出「富邦幫你付(富)」活動，4月30日前透過北富銀LINE官方帳號首次開立北富銀數位存款帳戶，並以此帳戶繳付口罩預購費，回饋100%，等同口罩免費送，還可享美元定存3個月年息1.88%，為客戶穩收入，力抗防疫期間投資環境的波動。圖／北富銀提供
台北富邦銀行即日起推出「富邦幫你付(富)」活動，4月30日前透過北富銀LINE官方帳號首次開立北富銀數位存款帳戶，並以此帳戶繳付口罩預購費，回饋100%，等同口罩免費送，還可享美元定存3個月年息1.88%，為客戶穩收入，力抗防疫期間投資環境的波動。圖／北富銀提供
透過第一銀行iLEO APP或第e行動APP完成首波口罩繳費服務，前5萬名用戶即享「22元回饋金」，每戶限回饋一次於次月入帳。圖／一銀提供
透過第一銀行iLEO APP或第e行動APP完成首波口罩繳費服務，前5萬名用戶即享「22元回饋金」，每戶限回饋一次於次月入帳。圖／一銀提供
圖說兆豐銀行防疫大方加碼，使用數位帳戶預購口罩，每月送一次口罩。圖／兆豐銀行提供
圖說兆豐銀行防疫大方加碼，使用數位帳戶預購口罩，每月送一次口罩。圖／兆豐銀行提供

口罩 刷卡 數位帳戶

延伸閱讀

影／憂心前線人員！88歲嬤顫抖雙手縫口罩 畫面讓600萬人淚崩

她買口罩見「一行字」 眾人淚讚：屬於我們的驕傲

口罩第二波預購超踴躍 兩天人數就抵過首波七天

醫院看診他見口罩女「一舉動」氣炸 網傻眼：沒公德心

相關新聞

上市櫃股票下市機制 4月1日上路

新冠肺炎疫情衝擊，至昨（26）日為止，已在公開資訊觀測站公告將延後發布財報的上市櫃與興櫃公司，計有光麗-KY、太設、如興和勝悅-KY四家；至於上市櫃公司現金流量是否因疫情衝擊導致不足或出現其他影響營運情事，會計師提醒留意詳閱各公司財報的「重大期後事項」，臺灣證券交易所也表示，除了既有的財報審閱制度，4月起將啟動「下市機制」，都能為投資人把關。

想免費預購口罩 記得利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠

「口罩實名制2.0」進入第二波預購，今天進入預購最後一天。各銀行陸續推出刷卡回饋活動，多家銀行推出單次22元全額回饋優惠...

股東會防疫 規劃新指引

疫情指揮中心建議停辦室內100人以上集會，根據金管會資料，去年股東會人數逾100人有73家，因應疫情指揮中心最新作法，金管會將請集保研議調整指引，除鼓勵電子投票外，也請公司儘量努力降低人數。

醫護人員買基金 享優惠

新冠肺炎疫情拉警報，第一線醫護人員最辛苦，先前卻傳出有餐飲店拒絕送餐到醫院消息，現在首度有金融業出聲挺醫護。群益投信推出感謝醫護人員專案，即日起至6月底止，提供醫護人員享有定期定額、單筆基金申購零手續費，成為針對醫護人員推出優惠方案的首家金融業者。只要提供醫務執業相關證明文件。

股東會旺季將至 顧立雄提3方法降低逾百人集會

肺炎疫情延燒，指揮中心建議停辦室內超過百人以上的集會活動。金管會主委顧立雄今天說，會先減少股東會工作人員人數或找空曠地方...

新冠肺炎疫情為何引爆美元荒？ 專家說分明

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋26日發表報告指出，新冠肺炎全球大爆發，全球各大經濟體深陷疫情泥沼，經濟成長大幅衰退...

低碳生活正向防疫 開發金將關燈一小時

響應低碳生活，一起正向防疫，中華開發金控表示，3月28日當天晚上8點半到9點半，將號召全體員工響應「世界自然基金會」（W...

壽險業盼減租救市 籲調降投報率

「救經濟的國家隊啟動了嗎？」綠委林楚茵26日在立院財委會質詢指出，壽險業希望能放寬不動產最低投資報酬率，調降2碼至1.595%，讓國泰等四大「包租公」可對商場、商辦調降租金，有利紓困，避免引發企業倒閉潮。金管會主委顧立雄回應，會在2週內定案。

元大原油正2涉內線交易？金管會朝三方向查核

元大原油正2ETF牽涉到內線交易，今立法院財委會上，接連三位立委都關注此爭議，質疑元大早就收到消息，更認為金管會也牽涉其...

新台幣午盤升6.3分 暫收30.262元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.262元，升6.3分，成交金額4.54億美元

貸款加碼降息一體適用 顧立雄：民營銀行認為不公平

因應新冠肺炎衝擊，財金部會貸款紓困升級，除央行降息一碼，公股行庫也加碼，不論是否受疫情影響的個人或企業戶，貸款利率再加碼...

信託公會籲政府提供稅賦等優惠 以利信託結合長照

信託公會25日舉行會員代表大會，會中邀集金管會副主委黃天牧及金融業界代表出席；同時因應新冠肺炎疫情，信託公會對出席來賓採...

熱門新聞

謝金河：台灣經濟的未來 可能有好兆頭

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

行政院拍板農民退休儲金條例 未來最高月領2.6萬元　

百億補助救觀光／業界：沒賠的卻爽領 看不下去

影／穩住觀光四大產業14萬員工 政院加碼補助四成薪資

交部百億救觀光 遭批偷懶、亂撒民脂民膏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。