想免費預購口罩 記得利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠

「口罩實名制2.0」進入第二波預購，今天進入預購最後一天。各銀行陸續推出刷卡回饋活動，多家銀行推出單次22元全額回饋優惠。利用數位帳戶轉帳網購口罩，也有一次全額回饋的優惠。想免費預購口罩，記得善加利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠。

永豐銀行表示，為服務廣大預購民眾線上刷卡需求，即日起至5月31日特別推出「口罩預購 永豐買單」限時優惠活動。即日起，於「eMask口罩預購系統」刷永豐現金回饋JCB卡購買口罩，可享等值刷卡金回饋，單次22元全額回饋，累計刷愈多次回饋愈多，每月享最高100元刷卡金回饋。

此外，居家防疫帶動「宅」商機，永豐銀行表示，為讓消費者不出門也能輕鬆購物享優惠，永豐現金回饋JCB卡即日起至9月30日，加碼網購通路超優回饋，卡友在指定的國內網路購物、百貨商場、量販超市與3C電信等四大通路消費，可享最高3%刷卡金回饋，網路購物再加碼享最高6%刷卡金，讓大家不出門也能享受購物樂趣與超值回饋。

中國信託銀行舉辦「中信罩你」優惠活動，即日起至今年4月30日止，透過中信My Way台幣數位帳戶轉帳完成付款，享三片口罩含運費共22元的全額回饋。即日起至6月30日止，開立My Way帳戶並登入網銀即可領取網路商城價值3000元的購物金，完成指定任務可再獲得100元現金回饋。

為提供客戶更便捷的服務，台北富邦銀行即日起推出「富邦幫你付(富)」限時活動，4月30日前透過北富銀LINE官方帳號，首次開立北富銀數位存款帳戶並繳付口罩預購費，回饋100%(每人限3次)還可享美元定存3個月年息1.88%。

彰化銀行也再舉辦「彰銀防疫罩顧您，e財寶攜手My樂百分百回饋」活動，即日起至5月31日止，預購口罩成功並刷My樂卡或使用e財寶數位存款帳戶繳款成功，每月皆可享22元現金回饋。