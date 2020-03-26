超佛心！這家銀行房貸紓困降息 比公股行庫降更多

行政院擴大紓困，由八大公股行庫帶頭，4月起除央行降息1碼外，還要額外減碼貸款餘額1,000萬元以內的個人房貸利息1碼、消費性貸款利息2碼，台中銀行（2812）不僅提早為即日起受理，且房貸、消貸還分別額外減碼0.3%、0.6%，等於比起八大公股行庫的政院版降息，房貸多降5點（1個基本點為0.01個百分點）、消貸多降10點，同樣為期半年。

台中銀行是民營銀行，台中市政府並非股東，沒有公股色彩，儘管如此，仍響應中央降息紓困號召，雖然額外降息紓困的對象，並未比照政院版的沒有區別、只要餘額1,000萬元內自用住宅貸款都適用，而是針對受疫情衝擊的四大族群，但紓困降息幅度還比政院版額外加碼、降得更多，充分發揮中型銀行相對有限資源，集中紓困最需要的人。

台中銀高層表示，央行降息1碼不等於銀行資金成本等幅下降，因此經過評估，決定「資源用在刀口」上，對受疫情影響而遭減薪、裁員、無薪假的勞工；營收減少的企業主、小商家與民宿等個體戶；醫護及防疫相關人員等四大族群，加大利息減碼幅度，幫助最需要的人度過難關，並且火速通知各分行，不等4月，現在起就開始受理申請。