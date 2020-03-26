開發、匯豐、花旗關燈 響應「地球一小時」

聯合報 / 記者沈婉玉戴瑞瑤／即時報導
滙豐(台灣)銀行總經理陳志堅(後排右四)與主管、同仁一同響應「地球一小時」環保行動，力求在平日落實綠色營運，節能減碳一同愛地球。圖／匯豐銀行提供
滙豐(台灣)銀行總經理陳志堅(後排右四)與主管、同仁一同響應「地球一小時」環保行動，力求在平日落實綠色營運，節能減碳一同愛地球。圖／匯豐銀行提供

世界自然基金會發起「地球一小時」行動，藉由關燈行動，呼籲各界重視氣候變遷，今年開發金控、匯豐銀行及花旗銀行都宣布將響應此活動。開發金控表示，透過關燈行動回歸低碳生活，一同攜手正向防疫。滙豐銀將自發性延長關燈時間，連三晚關燈，宣示落實綠色營運與環境保護的決心。花旗銀行希望扮演領頭羊，發揮金融業的影響力，推動綠能低碳。

連續第6年響應「關燈一小時」的開發金控表示，將於3月28日晚上號召海內外員工響應「地球一小時」全球倡議。透過關燈行動，關閉生活中非必要的電源或電器，回歸低碳生活，在這一小時無論是陪伴家人、運動或為台灣祈福，一同攜手正向防疫。

開發金控代理總經理許道義今年親自錄製影片，以線上方式陪同仁關燈。開發金控發言人張立荃表示，金控及各子公司持續推動節能減碳，並同步推行營運少紙化、供應商管理與綠色採購、提升綠色電力使用。子公司中華開發資本募集的優勢基金，發掘以智能科技或環保創新為成長題材的企業，綠能產業投資及綠色授信也逐年成長。

滙豐銀行總經理陳志堅表示，滙豐訂下2025年完成1000億美元的永續發展融資與投資目標，並承諾提升營運效率，2030年實現集團用電100%使用再生能源，希望在因應氣候變遷，全球邁向低碳經濟轉型的過程中，發揮主導的作用。

氣候變遷對於企業永續成長的影響力與日俱增，花旗集團持續透過ESG三大面向，倡議環境永續，以降低氣候變遷帶來的影響。花旗銀行希望扮演領頭羊，由內而外，發揮金融業的影響力，推動綠能低碳。花旗也是赤道原則的發起會員之一，將企業是否善盡環境保護、企業誠信經營及社會責任等納入授信審核考慮，讓節能減碳不僅是口號，更落實在金融服務上。

「地球一小時」自 2007 年起，由世界自然基金會於澳洲發起，藉由關燈行動，呼籲各界重視氣候變遷，目前全球有188 個國家、區域及超過18000個世界地標，一同響應這項地表最大的群眾環境保護活動。台灣由髮妝品牌歐萊德自2011年發起，歐萊德同時也是中華開發資本所投資的綠色標竿企業。

今年是開發金控連續第6年響應「關燈一小時」，3月28日晚上，開發金控總部（圖中建築）將同步與全球多處地標一起熄燈。圖／開發金控提供
今年是開發金控連續第6年響應「關燈一小時」，3月28日晚上，開發金控總部（圖中建築）將同步與全球多處地標一起熄燈。圖／開發金控提供

開發金控 氣候變遷 花旗

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