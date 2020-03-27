新壽加碼台股 570億元上膛

新光金控核心子公司新光人壽去（2019）年第4季現金部位大增506億元，新壽投資長袁宏隆昨（26）日表示，將擇機布局國內股票，尤其是現金股息殖利率4%以上的優質標的，新壽可加碼銀彈換算後超過新台幣570億元。

新光金控昨日舉行第4季法說會，由副董事長李紀珠主持。新光人壽去年全年國內外現金股利收入163億元創下歷史新高，投資人關心今年現金股利能否再創新高。因新光金處於現金增資緘默期，無法公開表示意見。

據了解，新光人壽今年現金股利目標有望超過170億元，近期開始布局國內優質高息個股。袁宏隆表示，新壽目前國內股票占總投資金額比率約10%，相較昨日法說會揭露去年底占比9.4%，數值已走高。

新壽去年底現金部位占總投資金額比率高達7.8%，較前（2018）年底2.3%大幅走高。昨日有法人詢問，這麼高現金部位，如何去化？袁宏隆表示，將布局國內高息股票，高息指現金股息殖利率4%以上，他說高息股一般而言波動度都比較低，因而不必特別強調β值。

袁宏隆說，新壽目前國內股票占總投資金額比率約10%，未來會往12%的目標提升。據了解，隨著新壽持續加碼國內高股息股票，今年全年國內外現金股利收入有望續創歷史新高，保守估計將挑戰170億元。

台股、美股連動性高，新壽對這兩地股市投資態度大不同。袁宏隆說，布局台股，旨在賺取股息；投資美股，旨在賺取資本利得，以藍籌股為主。目前看台股較穩，美股要等疫情穩定、真有好標的再考慮。

為接軌IFRS 17（國際財務報告準則第17號保險合約），新壽股利上繳政策也有重要轉變。新光金資深副總徐順鋆昨日表示，公司已經確定，2025年（含）之前，新壽獲利都不會上繳新控母公司，以充實新壽資本。