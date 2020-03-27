新光銀財管業務 夠利

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

新光金昨（26）日舉行第4季法說會，子公司新光銀行的財富管理業務成長為一大亮點。據其揭露數字，新光銀去（2019）年財富管理手續費收入23.57億元，較前年增19%。

新光銀總經理謝長融表示，新光銀銷售動能來自共同基金及海外有價證券，兩項商品手續費收入，分較前一年成長35.4%及38.0%。

新光銀今（2020）年財富管理策略，將聚焦投資類商品，並搭配分期繳及外幣保單銷售，以提升財富管理收入。

新光銀也將推出智能理財平台，並配合網路行銷及信用卡活動，吸收新資金及開拓新客源。

放款業務方面，新光銀行第4季放款餘額達6,058.5億元，全年成長6.8%，優於預期。

謝長融表示，企金動能主要來自國內大型企業放款及海外聯貸，分較2018年成長21.4%及13.6%；消貸業務穩健，房貸及無擔消貸放款分別較前一年增加6.4%及5.7%，帶動消金業務成長6.0%。新光銀在嚴謹風險控管，今年延續2019年放款動能。

謝長融表示，新光銀行去年全年的淨利差及存放利差分別為1.44%及1.82%。

他表示，考量市場競爭及降息影響，今年淨利差及存放利差，預計會低於2019年水準。

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