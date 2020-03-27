化解企業買庫藏股限制 可轉債相關規範擬鬆綁

股市波動，上市櫃公司紛紛啟動庫藏股自救，但有多達20家上市櫃公司因發行可轉債規定被卡住無法護盤，在業者反映下，金管會表示將儘速研議，為避免利益衝突，若要放寬規定須有配套。

立委郭國文昨（26）日在立法院財委會質詢指出，金管會鼓勵上市櫃公司買回庫藏股自救，有公司反映，依券商公會自律規範，剛進行無擔保公司債轉換沒多久，三個月內不得執行庫藏股。

金管會證期局長王詠心表示，已請券商公會檢討，當初訂規範是怕有利益衝突，若要放寬可能要有配套措施，公會已在研議中，會儘快回覆。

證期局副局長蔡麗玲表示，依券商這個自律規範，承銷商輔導發行公司或外國發行人時，要出具承諾書，若是轉換公司債，從申報日起到掛牌後三個月內，現增則是申報日起到掛牌後一個月內，不能執行庫藏股，以防止套利。

官員表示，過去曾有藉此套利案例，例如轉換股票價格每股10元，公司買回庫藏股將股價拉到15元，投資人10元拿到股票後再到市場出售套利，由於可轉債不少是透過人頭配給內部人，引發爭議，後來公會才訂自律規範約束。

蔡麗玲說，現行機制是為保護股東權益，公司也都理解，只請金管會研議看有無一定條件下放寬可行性，金管會將跟券商公會研議。