開發金 號召節能減碳

開發金控響應低碳生活，明（28）日晚上8時30分到9時30分，號召全體員工響應「世界自然基金會」（WWF）發起「地球一小時」（Earth Hour）全球倡議關燈行動，即關閉生活中非必要電源或電器，回歸低碳生活，期望這一小時無論是陪伴家人、運動或為台灣祈福，能一同攜手正向防疫。

開發金控連六年響應「關燈一小時」，明晚開發金控總部將與全球多處地標一起熄燈。

開發金代總經理許道義錄製影片，以線上方式陪同仁關燈，子公司包括中國人壽總經理黃淑芬、凱基銀行總經理曹慧姝、中華開發資本總經理何志傑、凱基投顧董事長朱晏民等十位主管，也拍攝影片動員同仁關燈，600位海內外同仁一起響應，子公司中華開發資本號召三家投資公司參與，加乘社群影響力。

開發金發言人、副總經理張立荃表示，ESG（環境、社會與公司治理）第一個字就是環境，開發金及子公司續依ISO 14001標準辦理環境管理，取得驗證機構證書；以2016年基準年，2019年用電量減幅約5%、溫室氣體排放量減幅約6%。

開發金也推行營運少紙化、供應商管理與綠色採購、提升綠色電力使用等，透過「國家再生能源憑證中心」得標31張太陽能憑證，總計3,100萬瓦綠電。

開發資本募集規模45.4億元優勢基金，發掘以智能科技或環保創新為成長題材企業，另開發資本直接投資部位，綠能產業餘額達12億元，占直投總額16%；凱基銀綠色授信金額年成長率16%，達204億元，預估未來三年年複合成長率約8%至10%；凱基證為環保綠能相關產業與用途籌資金額超過34億元，約占當年度總籌資金額25.4%。

世界自然基金會2007年於澳洲發起「地球一小時」關燈行動，全球188個國家、超過1.8萬個世界地標，響應地表最大群眾環保活動。台灣由髮妝品牌歐萊德2011年發起，歐萊德也是中華開發資本投資綠色標竿企業。