高市府響應中央降息紓困 高雄銀房貸利率最低到1.1%

行政院擴大紓困，指定財政部管轄的八大公股行庫，4月起除央行降息1碼外還要額外減碼貸款餘額1,000萬元以內的個人房貸、消費性貸款利息，非屬中央、屬地方級公股的高雄銀行（2836），最大股東為高雄市政府，具有市庫角色，也決定響應中央號召，4月起與八大公股行庫同步額外降息紓困，高雄銀並擬將「安居高雄」1.6%低利房貸納入適用，等於反映央行降息再加額外減碼紓困後，利率最低可到1.1%。

由於「安居高雄」房貸是韓國瑜上任高雄市長後，力推的繁榮高雄、協助高雄人返鄉在地購屋的專案優惠房貸，申請人第一個條件就是必須為高雄市民，因此高雄銀響應中央降息紓困，申請「安居高雄」首購房貸的高雄市民，利息負擔更輕，受惠更大。