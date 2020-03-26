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「習慣最危險」輸在石油ETF的人敗在哪？

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

元大S&P原油正2因油價劇烈波動，引發市場高度關注，對此觀察整體過程的法人指出，對於石油槓／反ETF，投資人應建立四認知，包括一、風險控管第一，二、掌握行情並屏除「習慣」，三、必看折溢價，四、石油也能避險；避免承受不如預期的風險。

法人歸納，因元大S&P原油正2承受損失的人，多出在四個問題，也是投資人應掌握的四要點。

首先是，不應隨意加槓桿，風險控管第一。一些布局元大S&P原油正2的人，是槓桿操作導致波動無法承受，事實上，元大S&P原油正2本身就有兩倍槓桿，當油價跌一成、ETF跌兩成，不適合再加槓桿。

其次，懂油價才能買石油ETF，而且不要輕易相信「習慣」。法人統計，過去15年，油價跌到30美元以下只有0.2%的機率，很多人因此想抄底，認為跌無可跌，「但習慣往往也最危險」。

同樣角度看金融海嘯，2006～2008年油價都沒跌破60美元，但2008年一跌破60關口，一路殺到31美元；再往後看2009～2014年，油價沒跌破80美元，2014年跌破卻重挫到26美元。賭就怕「萬一」。

第三，近期投資石油ETF，還有龐大溢價風險。法人指出，元大S&P原油正2溢價一度超過200%，同天卻爆出百萬張大量，顯示很多人沒看溢價就進場，也因此承受溢價收斂的損失。

該法人表示，溢價過大代表股價過高，絕對不適合買進，若能事先留意，風險就能避免。

目前元大S&P石油、元大S&P原油正2仍有四到八成的高溢價，投信公司也啟動追募，誰能預知收斂風險不會重來？現在依舊不適合買進。

第四，國人偏好石油槓桿ETF，但台股其實也有石油反向ETF，這波報酬率翻倍。若腦袋轉彎，及時停損槓桿ETF、轉買反向ETF，或兩個都買，都能降低損失。

ETF 石油 元大

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