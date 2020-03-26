雷虎擬辦私募現增額度不超過3,000萬股

新冠肺炎疫情導致金融市場波動劇烈，國內前天已傳出首家券商因避險不及產生鉅額虧損，國際信評機構惠譽更一口氣調降八家券商的信評展望，大部分是中小型券商，中華信評也看淡國內券商今年展望。金管會昨表示，券商自營投資部位可能受股債影響造成評價虧損，但股市成交量提升，手續費收入可減緩衝擊。

2020-03-25 23:33