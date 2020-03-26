雷虎擬辦私募現增額度不超過3,000萬股
雷虎（8033）董事會今（26）日決議，將辦理私募現增案，此次私募的應募人為策略性投資人，預計私募股數不超過3,000萬股，實際參考價格，將等股東會決議通過後授權董事會決定，並於一年內分次辦理。
雷虎表示，此次私募現增主要為充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展的資金需求，以維持業務持續發展，及強化公司競爭力。雷虎已訂6月30日召開股東常會。
另針對香港中澤集團應付股權轉讓款遲遲未交付案，雷虎董事會也依國際財務報導準則第9號公報評估，決於108年度財報中認列預期信用減損損失3,477萬餘元。
不過，雷虎強調，此案已於中國國際經濟貿易仲裁委員會進行仲裁，預計勝訴後可回收相關款項。
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