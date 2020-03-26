壽險業：金管會調降不動產投報率 不能只是暫行措施

受到新冠肺炎疫情衝擊，觀光旅遊、餐飲、百貨零售等淪為「慘」業，紛紛向房東請求降租、度過業績寒冬；日前業界傳出，身為國內大地主的壽險公司向金管會建言，調降不動產投資最低投報率，且「並非暫行措施，而是直接調降」，如此一來，身為「包租公」們的壽險業就能有調降租金的空間。

對此，金管會主委顧立雄今（26）日回應，調降不動產投資最低投報率一事會於二周內研議。不過，依照顧立雄今天說法，如果要採行業者建議，會是暫行措施，也就是可能半年或一年， 且前提是壽險業要對房客降租。

對此，富邦人壽昨日表示，「目前實際利率已經很低，應可再調降收益門檻，而非只是半年或一年的暫行措施。」

金管會要求，保險業投資不動產必須2年即時運用且有收益，出租率逾60％，且最低投報率要以郵局2年定儲機動利率再加5碼（1.25個百分點），之前是2.345％，央行降息1碼後，降為2.095％。

近期壽險業希望，金管會能調降不動產投資最低投報率2碼（0.5個百分點），成為1.595％，讓壽險房東能調降租金，協助企業度過難關。