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新冠肺炎疫情為何引爆美元荒？ 專家說分明

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
美元身為全球最主要的儲備貨幣，擁有最佳的流動性。路透
美元身為全球最主要的儲備貨幣，擁有最佳的流動性。路透

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋26日發表報告指出，新冠肺炎全球大爆發，全球各大經濟體深陷疫情泥沼，經濟成長大幅衰退，系統性風險正在發生。

各國為防堵疫情擴散，停工停課、封城封市，一般民生消費、投資需求驟減，企業遭遇寒冬。尤其是一般中小企業，帳上周轉現金不足將難以度過這段危機，再融資需求將持續湧現，銀行也將面臨更高的倒帳風險。

另一方面，為了抑止疫情擴散，避免病毒自國外輸入，甚至已有多國開始封閉國界。而大鎖國時代來臨，首當其衝的就是航運業和觀光業，固定支出居高不下，載客率的大幅下降將對營運帶來壓力。

施力瑋認為，本波美元荒的引爆點是疫情誘發的避險需求和去槓桿化所帶動。在全球疫情拐點遙遙無期的當下，全球股市重挫、恐慌指數爆升，市場越是動盪不安，資金越是湧向各避險資產。

在金融資產波動過於劇烈下，投資人紛紛放棄傳統的避險資產如日幣、黃金等，轉而以持有美元為主。美元身為全球最主要的儲備貨幣，擁有最佳的流動性，企業及銀行業都以增持美元現金為優先。

回來探討美國貨幣市場主要由信用拆借市場和商業本票（Commerical Paper）市場所構成，其中商業本票市場相當蓬勃，目前發行量約有1.1兆美元，是財務良好、信用評級高的美國企業、金融機構所常用的短期融通工具之一。

不過，礙於疫情不斷蔓延，市場風險偏好減弱，加上企業預期獲利下修，面臨信用評級被調降的風險，企業違約率提高，為持續獲得資金挹注，只能不斷提高風險貼水，造成商業本票利率不斷飆高。

即便美國聯準會於本月17號重啟「商業本票市場融資機制（CPFF） 」，為企業提供無抵押品的短期流動性，短暫緩解了近期上揚的利率走勢，但整體市場美元資金緊縮的態勢仍未解除。

投資該商業本票的金融機構為避免利率飆漲所造成的資產減損，只能選擇去槓桿化（De-leveraging），也就是降低風險性資產部位，賣出商業本票收回資金。

一旦有系統性危機發生的可能（如同現在），槓桿倍數偏高的金融機構便可能因為去槓桿化的不順利，造成資金流動性緊縮，轉而透過資金拆借市場來獲取美元，進一步導致倫敦同業拆放利率（LIBOR）的飆漲。

另外，全球信貸體系的壓力不斷擴大亦可從LIBOR-OIS SPREAD的急速飆升看出，LIBOR是同業間拆放利率，而OIS則是隔夜指數掉期。當兩者利差不斷擴大時，表示同業間拆借的信用風險不斷提高，放款方認為信用風險必須透過收取較高的風險貼水才足以補償。

回顧2008年金融風暴時，此指標一度飆升逾200點以上，以目前119點的水準來看，全球正陷入經濟緊縮是不可爭的事實。

資料來源：Reuters
資料來源：Reuters
資料來源：Federal Reserve
資料來源：Federal Reserve

疫情 美國聯準會 新冠肺炎 美元

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