壽險業盼減租救市 籲調降投報率

「救經濟的國家隊啟動了嗎？」綠委林楚茵26日在立院財委會質詢指出，壽險業希望能放寬不動產最低投資報酬率，調降2碼至1.595%，讓國泰等四大「包租公」可對商場、商辦調降租金，有利紓困，避免引發企業倒閉潮。金管會主委顧立雄回應，會在2週內定案。

壽險業房東要減租

針對壽險公會邀集各家壽險公司高層，緊急召開疫情建言會議，其中，壽險業四大「包租公」國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及宏泰人壽在全台擁有數百棟大樓，最近面臨承租戶「撐不住」警訊，希望放寬不動產投資最低投報率要求，調降2碼（0.5個百分點），將投報率門檻由現行2.095%降為1.595%，就能調降租金。

壽險業在國內擁有500至600棟大樓，其中不少是商場、飯店等，近期受到疫情影響，餐飲業、飯店業等面臨經營困難。但受限於金管會保險局規範，要求壽險業不動產投資須2年即時運用，出租率要超過6成，且最低投報率要達郵局2年定儲機動利率加5碼以上，以現在來說是2.095%，否則會被金管會開罰。

國泰、富邦、南山、宏泰等國內地主已向壽險公會提議，壽險公會將整理相關紓困提議後向金管會提建議，爭取放寬不動產固定收益率的規範，以降租來幫助飯店、商場度過這次難關。對此，顧立雄表示，「我們會盡快研議，看看是否會有暫行措施。」

海外曝險需壓力測試

「金管會的報告是否過於樂觀？」林楚茵另指出，大陸曝險金額高達1兆6,731億元、歐洲地區9,675億元，美洲地區1兆元5,647億元，顯見海外曝險風聲鶴唳，銀行是否有檢視高風險客戶，預估海外有幾成收不回？

顧立雄回應，銀行在放款、投資及資金拆借上要做好風險控管，緊盯曝險情況，若有出現緊急狀況需要立即呈報金管會。壓力測試須於6月底前執行且將報告送到金管會，會請銀行局研議是否提前測試。

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