元大原油正2涉內線交易？金管會朝三方向查核

元大原油正2ETF牽涉到內線交易，今立法院財委會上，接連三位立委都關注此爭議，質疑元大早就收到消息，更認為金管會也牽涉其中。金管會主委顧立雄除鄭重澄清，也指出金管會決議是考量投資人權益，「這7萬多投資人都是感謝的！」金管會將從三大面向做查核。

受到國際油價暴跌影響，元大原油正2ETF原要向金管會申請清算後下市，但金管會19日發布函令放寬標準，讓該檔ETF逃過下市危機，但卻傳出在金管會發布函令前，元大自己就買進逾12萬張賣出獲利。

今立法院財委會上，立委高嘉瑜、江永昌、邱顯智接連對此爭議提出質疑，元大是否早就知道消息，金管會在事先是否有和元大接觸。

顧立雄表示，元大投信跟元大證券不同，元大投信有跟金管會溝通下市問題，但金管會要求應透過期貨公會提出，在這些過程中金管會沒有跟元大證討論過。

針對立委指出投資人對於金管會臨時改變下市標準，造成當天賣出的投資人出現損失。顧立雄表示：「這7萬多個投資人都是來感謝的！」決定變更一定要快，避免影響投資人判斷，若金管會沒有早點決議，7萬多投資人都會受影響，再晚一天糾紛會更大。目前有51件投資人申訴，要檢視是否聽信營業員的建議賣出。

顧立雄強調，金管會現在將從三面向進行查核，包含一開始證券純自營部位是否進場，目前查核純自營部位進場是零；第二是要經紀受託買賣是否有其他關係人在19日下單；第三是投資人出售是否聽信營業員建議，將請證交所提出查核報告。