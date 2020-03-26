政院加碼降息方案一體適用？顧立雄：民營認為不公平
新冠肺炎衝擊，行政院日前祭出消金紓困方案，由公股銀行承做，立委認為民營銀行應跟進。對此，金管會主委顧立雄表示，民營認為若一體適用並不公平，會主動關懷受傷的企業戶或個人戶，給予協助。
央行降息一碼後，全體銀行放款上都需足額反映，而行政院日前找公股銀行董座開會，要求房貸需再加碼降息一碼、除房貸外的消費性貸款要加碼降兩碼，全面適用。
多名立委於今日財委會上都相當關注此事，且認為，公股與民營在此不同調，若是民營銀的主要客戶，可能無法享有降息的優惠。
顧立雄表示，紓困方案出爐後，有與民營銀行交流過，民營認為一體適用不公平，但民營有承諾，受疫情影響的個人或中小企業，若收入減少或營業受損，願意在個案上降息，但不會全面性做降息。
顧立雄會於中休息時間受訪指出，民營應主動關懷，受到影響的情況下，願意配合擴大加碼降息，但不覺得不論有沒有受疫情影響都要降息。
央行降息一碼後，金管會有要求民營銀行要充分反映，過去央行降息一碼，放款不一定會充分反映，金管會現在有要求要充分反映降一碼。立委則要求金管會祭出誘因或罰則，讓民營銀行一起貸款降息，顧立雄表示，金管會是監理機關，不適合叫銀行降息，不適合在業務上做過多指導棋。
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