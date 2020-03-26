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南山人壽加速數位服務 保戶一指輕鬆申辦理賠

經濟日報 / 記者陳美君/台北即時報導

新冠肺炎疫情持續在全球升溫，全台防疫的重點除了戴口罩、勤洗手外，最好的防疫措施就是避免出入公共場所、降低人與人直接的接觸，就能減少病毒感染的機會。南山人壽繼推出「線上申請理賠」服務後，於日前再推出線上「理賠試算」服務功能。

保戶可透過南山人壽企業網站的「保戶園地」及手機「南山行動智慧網APP」點選「理賠試算」服務功能，就可依照事故類型(如：疾病、意外、癌症…)輸入要試算的項目(如：住院日數、手術項目…等)，系統即可自動試算出住院/手術之理賠給付項目與金額，讓保戶了解可給付之內容，以利醫療的安排，同時結合「線上申請理賠」服務，就可輕鬆申辦理賠。

南山人壽同時也推出手機版「住院醫療費用扣抵」服務，在保戶開通「住院醫療費用扣抵」服務後，南山人壽就啟動理賠服務，依保戶的需求派服務人員親訪關心保戶，並為保戶核算可扣抵的保險金額，保戶出院時即直接以保險金扣抵醫療費用，無須自行申請診斷書等單據、也無須為醫療費用付款操心，保戶在出院當下即完成理賠服務。

此外，因應新冠肺炎疫情，南山人壽所有醫療保險商品皆已將法定傳染病列入保障範圍，倘保戶不幸感染，南山人壽除依約給付醫療保險金外，入住負壓隔離病房期間，比照加護病房給付標準辦理。在住院期間，提供最高5日，上限新台幣5萬元的住院關懷預付保險金服務。且自109年3月13日起，現售之所有的17個住院醫療保險商品將以附加批註條款的方式，針對法定傳染病取消三十日等待期的規定，以提供保戶即時之住院醫療保障。同時，為服務既有客戶，針對前述商品其契約生效日為今(109)年2月13日(含)至今(109)年3月12日(含)間之客戶，則無須申請即可直接適用前述批註條款，希望可以擴大提供更多保戶，更全面、更即時的住院醫療保障，協助民眾一起安心渡過疫情。

提昇自身的免疫力也是防疫的關鍵，因此，南山人壽亦鼓勵全民強化自身抵抗力，多利用南山人壽的「BAM活力洋溢 APP」，養成良好運動習慣，維持健康體況，儲備抗疫本錢，讓南山人壽與保戶一起做好自我防護措施，共同防疫。

南山人壽 保險金

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中信銀 培訓退休理財顧問

面對全球高齡長壽趨勢，中國信託商業銀行與中華民國退休基金協會、國立政治大學展開產學合作進行退休規劃專業培訓，共同打造台灣首張退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor，簡稱RFA）認證，首批通過認證的理財顧問昨（25）日出爐，共計133位，過考率達75%，期望至今（2020）年底有370位理財專員接受退休理財規劃顧問培訓，屆時全台各分行至少有一至二位退休理財規劃顧問提供服務。

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