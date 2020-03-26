貸款加碼降息一體適用 顧立雄：民營銀行認為不公平

因應新冠肺炎衝擊，財金部會貸款紓困升級，除央行降息一碼，公股行庫也加碼，不論是否受疫情影響的個人或企業戶，貸款利率再加碼降息。今立法院財委會上，立委認為金管會應要求民營銀行跟進，金管會主委顧立雄表示，民營銀行認為若一體適用不公平，會採主動關懷因疫情影響到的企業戶或個人戶。

央行降息一碼後，行政院22日再找8大公股行庫，要求不論個人戶是否有受到疫情影響房貸、個人信貸、車貸皆再降息，房貸加碼降一碼，共降兩碼(0.5%)；信貸、車貸加碼降兩碼，共降三碼(0.75%)。

今立法院財委會上，多名立委都認為，貸款降息公股行庫跟民營銀行態度有差，如果企業戶或個人戶主要是跟民營銀行來往，可能無法享受降息的福利。

顧立雄表示，紓困方案出爐後，金管會有跟民營銀行交流過，民營銀行都提出說：「一體適用不見得公平。」但民營銀行有承諾，受疫情影響的個人或中小企業若收入減少或營業受損，願意個案上做降息，但不會全面性來做降息。

顧立雄會中休息時間受訪說明，民營銀行認為應該主動關懷因疫情影響的企業戶或個人戶，因為疫情受影響的情況下，願意配合擴大加碼降息，但不覺得不論有沒有受疫情影響都要降息。

顧立雄說，央行降息一碼後，金管會有要求民營銀行要充分反映，過去央行降息一碼，放款不一定會充分反映，金管會現在有要求要充分反映降一碼。但針對額外降息部分，是公股行庫配合的政策，民營則採主動關懷政策。

立委要求金管會祭出誘因或罰則讓民營銀行一起貸款降息，顧立雄表示，金管會是監理機關，不適合跑去叫銀行降息，不適合在業務上做過多指導棋。