華南永昌證權證避險不及損失嚴重 顧立雄：立專案查核
華南永昌證券日前因權證避策略錯誤，避險不及導致出現34億元未實現虧損，損失達公司淨值之26%。金管會主委顧立雄今（26）日表示，此個案會請交易所派員進行專案查核，就兩方面去了解風險管理情況，會盡快提出報告。
資本市場受到疫情影響，券商自營投資部門容易受傷。顧立雄指出，市場波動大，自營投資部位很難論，今天可能未實現上有損失，但過幾天後又漲，金管會會緊盯券商投資狀況。
針對華南永昌證券因為權證避險不及慘虧，華南金董事長張雲鵬今日於財委會上表示，華南永昌正式進行權證出售的賣出選擇權，避險時用「期貨空單」避險，因做空，所以若台股上漲太多，反而會更不利，目前金控端正調查風控上是否有缺失。
顧立雄指出，接到通報後有去了解相關處置是否符合內控，會請交易所派員進行專案查核，從兩方面著手，一方面是財務業務影響，其次為是否有違反相關法令，了解整體風險管理情況，會盡快提出報告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言