華南永昌證權證避險不及損失嚴重 顧立雄：立專案查核

華南永昌證券日前因權證避策略錯誤，避險不及導致出現34億元未實現虧損，損失達公司淨值之26%。金管會主委顧立雄今（26）日表示，此個案會請交易所派員進行專案查核，就兩方面去了解風險管理情況，會盡快提出報告。

資本市場受到疫情影響，券商自營投資部門容易受傷。顧立雄指出，市場波動大，自營投資部位很難論，今天可能未實現上有損失，但過幾天後又漲，金管會會緊盯券商投資狀況。

針對華南永昌證券因為權證避險不及慘虧，華南金董事長張雲鵬今日於財委會上表示，華南永昌正式進行權證出售的賣出選擇權，避險時用「期貨空單」避險，因做空，所以若台股上漲太多，反而會更不利，目前金控端正調查風控上是否有缺失。

顧立雄指出，接到通報後有去了解相關處置是否符合內控，會請交易所派員進行專案查核，從兩方面著手，一方面是財務業務影響，其次為是否有違反相關法令，了解整體風險管理情況，會盡快提出報告。