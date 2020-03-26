壽險包租公擬降租救受傷產業 金管會收到後兩周內處理

新冠肺炎嚴重衝擊觀光、旅遊旅館業，壽險業希望金管會能放寬不動產最低投資報酬率要求，調降2碼至1.595％，並向承租戶調降租金，以利紓困。對此，金管會官員表示，公會呈報後，會在兩周內處理。

金管會官員會接受媒體訪問時表示，仍需待公會呈遞過來後再研議，是否會下調仍不確定，可能也會提出其他的紓困方案。

立委林楚茵今日於財委會上指出，22家壽險公司中，有14家投資商用不動產，投資餘額超過兆元，2019年10前十個月收租已破200億元，為了讓相關產業能夠紓困，金管會是否會放寬不動產最低投資報酬率要求？

對此，金管會主委顧立雄表示，收到後會盡快研議，假如之後有通過，壽險業當然要馬上降租金。金管會官員指出，收到公會的建議後，會在兩周內定案。

外傳壽險公會今日將邀集各家壽險高層緊急召開疫情衝擊經營面的急迫問題與相關建言，據悉，全台壽險大樓共有500至600棟，最近受到疫情影響，承租戶快要經營不了，但因金管會有要求壽險業不動產最低投資報酬率要求，所以壽險業希望主管機關能放寬其規定，即可立即調降租金，協助承租戶度過難關。