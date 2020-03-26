不受疫情影響 國銀海外曝險逐月升高

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，國銀海外曝險情形仍未遞減，三大地區包括中國大陸、歐大地區及美洲地區均逐月上升，截至2月底止，大陸曝險金額高達1兆6,731億元、歐洲地區9,675億元，美洲地區則為1兆元5,647億元。

立委林楚茵今（26）日於財委會上質疑，金管會的報告是否過於樂觀？海外風聲鶴唳，銀行是否有檢視高風險客戶，預估海外有幾成收不回？

對此，金管會主委顧立雄答詢時表示，銀行本身在放款、投資及資金拆借上就要做好風險控款，緊盯曝險情況，不論是歐美、中國大陸地區均是如此，本來就要做好風險控管，若有出現緊急狀況需要立即呈報金管會。

至於是否要做壓力測試，且是否提前執行？顧立雄指出，據規定，壓力測試須於6月底前執行且將報告送到金管會，目前有請銀行局研議是否提前進行測試，由於提前作也不見得會準確，所以還需要研議，會做精進要求，測試不同情況下能因應的壓力。