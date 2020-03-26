新冠疫情衝擊 顧立雄掛保證今年不會有系統性危機

金管會主委顧立雄今（26）日在立法院答詢表示，受疫情影響，銀行可能有信用違約及投資風險，目前信用違約沒有明顯增加，手續費等收入目前仍穩健成長，去年銀行獲利也創新高，今年不致於有系統性危機的可能，他非常有信心。

立委林德福質詢表示，在疫情衝擊下，若發生企業地雷，銀行有無可能面臨擠兌風險？顧立雄表示，銀行現在的逾放比率才0.21到0.23%，SARS期間有8%，亞洲金融風暴曾到10%多，兩者相差幾十倍，現在銀行財務業務都相對穩健。

顧立雄表示，如果疫情能夠在第2季控制，經濟反彈可期，但若拉長，對今年經濟表現就會受很影響。

若經濟衰退，會否發生金融業系統性風險？顧立雄表示，目前銀行可能的風險是信用違約及投資風險，目前信用違約沒有明顯增加，手續費等收入也都穩健成長，去年獲利創新高，今年不致於有任何系統性危機發生的可能，目前為止非常有信心