信託公會籲政府提供稅賦等優惠 以利信託結合長照

信託公會25日舉行會員代表大會，會中邀集金管會副主委黃天牧及金融業界代表出席；同時因應新冠肺炎疫情，信託公會對出席來賓採取多項防疫措施，包括出席的貴賓及主席等都全部都戴口罩開會，全員量測體溫、酒精消毒並全程佩戴口罩；與會人員依排定的座位表入坐，以梅花座間隔；會場並特別開啟門窗，保持空氣流通。

黃天牧致詞時期勉信託公會能從多元商品、培育人才、深化宣導、發揮公益及應對未來等五大面向持續努力，以面對高齡化、貧富不均等社會現象及挑戰。

理事長雷仲達致詞表示，我國正面臨高齡長者安養、失能照護及經濟安全、資產世代傳承與家族企業永續經營、以及民眾退休準備金嚴重不足等問題，可以透過信託制度的設計協助解決，但亟需政府在信託法制、賦稅及福利制度上給予協助。

雷仲達說明，信託公會已積極與信託業開發了適應高齡者安養需求的信託商品、以信託方式結合長期照護、推動信託理財接軌國際及家族信託服務，並鼓勵企業辦理員工福利信託，協助民眾累積退休資產等信託業務。

關於這些適應高齡社會民眾需求的信託服務，信託公會也在參考其他國家的經驗、法制及政策作為後，已經向政府提出相關建議，包括委託人權利可否繼承、老人及身心障礙者可向主管機關申請指派信託監察人、導入專家監護人並制定成年人監護財產交付信託制度實務運作流程之程序、以及提供賦稅優惠，增加企業及民眾增加提撥退休準備的誘因；並且當安養信託資金即將用完時，可嫁接合適的福利服務等。