富邦人壽啟動暑期及下半年職場實習計畫 培養人才

富邦人壽啟動2020年度暑期及下半年職場實習計畫，即日開始徵件至5月17日截止，針對大三以上不限科系的學生，提供多樣化實習領域，歡迎全台大專院校同學踴躍報名，搶佔社會新鮮人首選企業。富邦人壽觀察近三年實習生科系分布發現，來自資訊相關科系的學生已大幅提升近一成、26%，顯示因應金融科技發展，保險業在此領域的人才需求逐漸增加，也反映現今學子積極培養自身跨領域的專業能力。

為讓莘莘學子擁有發揮長才的空間，並積極栽培保險專業人才，富邦人壽自2016年開始舉辦「校園人才培育銜接計畫」，過去四年來共超過500位學生加入實習，直接進入企業體體驗職場，富邦人壽更為每位實習生安排導師，除提供專業上的協助外，也幫助實習生快速適應職場。透過校園實習計畫，協助學子減緩產學落差，並安排多樣且豐富的專業課程，培養符合職場所需的保險專業人才。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，校園人才培育銜接計畫提供養育人才的優質環境，讓學子們發揮專業、養成多角化能力，也藉實務工作提升職場適應力。

根據富邦人壽實習計畫數據顯示，高達約四成的實習生來自保險金融本科系，近三成則來自資訊相關科系，有意參與實習的學生背景專業且多元，不侷限在單一科系。

富邦人壽因應保險科技發展、保險保障深化等趨勢，提供資訊科技、財務投資、行銷企劃、精算統計、保戶服務、通路服務等六大領域實習，且分為職場實習、暑期實習、學分實習三大模式，讓同學能夠依據自身的需求安排實習計劃。

每年的實習皆會安排「職人課程」與「達人課程」，協助實習生在專業領域之外，能夠更加了解自身軟實力並順利適應職場文化。另一方面，為讓實習生跨部門合作，每年亦會舉行「期中任務」，藉由不同專業背景的激盪，育成符合現今職場趨勢的多元人才，並且在合作過程中，培育適應職場文化多項技能。

曾參與實習計畫的邱同學目前任職於運營管理部門，他認為在實習過程中公司對於實習生的培育對於正式踏入職場後相當有幫助，導師的鼓勵與指導讓他勇於在工作上挑戰自我，並在每堂專業課程的引導下，有效實踐目標，而需要跨部門溝通協作的期中任務讓他懂得如何在職場上與他人團隊合作，在實習計畫中逐步達成專案目標、贏得成就感。