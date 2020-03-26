壽險房東擬降租救疫情受創產業 金管會承諾研議

新冠肺炎疫情衝擊國內餐飲業、服務業，壽險業作為大地主，近日決議向金管會提議放寬不動產投資最低投報率的規定，讓壽險業可以降租金，幫助受創產業度過難關。金管會主委顧立雄今表示，會盡快研議暫行措施。

壽險業在國內擁有500至600棟大樓，其中不少是商場、飯店等，但近期受到新冠肺炎疫情影響，餐飲業、飯店業等經營面臨困難。但壽險業受限於金管會保險局的規範，要求壽險業不動產投資須二年即時運用，出租率要超過六成，且最低投報率要達郵局二年定儲機動利率加5碼以上，以現在來說是2.095%，否則就會被金管會開罰。

國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、宏泰人壽等國內地主已向壽險公會提議，壽險公會今日將整理相關紓困提議後向金管會提建議，爭取放寬不動產固定收益率的規範，以能夠降租來幫助飯店、商場度過這次難關。

顧立雄今出席立法院財委會前受訪表示，目前還沒有收到相關建議，等收到壽險公會建議後會盡快研議，壽險公會針對不動產固定收益率要求希望可以調降，以降租給承租客戶，建議細節了解後會盡快研議暫行措施。