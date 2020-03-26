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壽險業建議調降房租收益率 顧立雄：研擬暫行措施

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，衝擊民間消費，滿手房地產的壽險業金管會建言，希望放寬不動產投資最低投報率要求，金管會主委顧立雄表示，收到壽險公會的意見後會儘快研議，看看能否推出暫行措施。

金管會要求保險業投資不動產必須2年即時運用且有收益，出租率逾60％，且最低投報率要以郵局2年定儲機動利率加5碼，之前是2.345％，央行降息1碼後為2.095％。

包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及宏泰人壽等四家壽險業，可說是國內四大地主，受到新冠肺炎疫情衝擊，觀光旅遊、餐飲、百貨零售等產業業績受影響，壽險業希望調降不動產投資最低投報率2碼（0.5百分點），成為1.595％，讓壽險房東能調降租金，協助企業度過難關。

顧立雄表示，針對壽險業的建議，細節需要再瞭解一下，金管會收到之後，會儘快研議看看是否有一個暫行措施，「我們會來討論」。

壽險業 金管會 疫情

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