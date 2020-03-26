調降壽險不動產最低投報率？ 顧立雄：會盡快研議

新冠肺炎嚴重，衝擊觀光、旅遊旅館業，全台四大地主國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及宏泰人壽希望金管會能放寬不動產最低投資報酬率要求，調降2碼至1.595％，並向承租戶調降租金，以利紓困。對此，金管會主管顧立雄今日表示，收到建議細節後，會盡快研議。

外傳壽險公會今日將邀集各家壽險高層緊急召開疫情衝擊經營面的急迫問題與相關建言，據悉，全台壽險大樓共有500至600棟，最近受到疫情影響，承租戶快要經營不了，但因金管會有要求壽險業不動產最低投資報酬率要求，所以壽險業希望主管機關能放寬其規定，即可立即調降租金，協助承租戶度過難關。

顧立雄今早出席立法院財政委員會時指出，收到後，相關細節須了解一下，金管會會盡快研議。