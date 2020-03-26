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南山 奪最佳品牌獎

經濟日報 / 記者陳美君╱台北報導

南山人壽繼獲得英國知名雜誌「全球銀行及金融評論」(Global Banking & Finance Review) 七度評選為「年度臺灣最佳壽險公司」(Best Life Insurance Company, Taiwan 2020)後，3月再傳捷報，南山人壽與南山產物連續三年獲「全球品牌雜誌」(Global Brands Magazine)頒發「年度臺灣最佳保險品牌」(Best Insurance Brand, Taiwan 2020)之殊榮，肯定南山人壽的穩健實力及卓越經營績效。

「全球銀行及金融評論」與「全球品牌雜誌」均屬具公信力的全球性媒體，自創立以來致力於提供讀者全球各產業的最新新聞、評論和調查。「全球品牌雜誌」評審團表示，2019年南山人壽雖受到內外部環境影響，仍展現傑出的經營績效，並持續推動綠色保險等具體行動。此外在人才培育、商品開發、服務創新、環境永續、社會公益等五大面向，南山人壽皆積極投入資源，提升企業影響力。

在人才培育方面，南山人壽為提升內外勤同仁專業職能，提供全臺保戶優質的保險保障與關懷服務，以強化保險專業核心能力為目標，打造多元的培育管道，並長期深耕產學合作，培育出務實致用的年輕世代專業人才，自2012年起，南山人壽已連續九度獲頒「保險龍鳳獎」畢業生最嚮往的壽險公司內外勤組優等獎雙料獎項，顯示傑出的培訓制度深受年輕族群青睞，成為畢業生就業首選的壽險公司。

在環境永續方面，南山人壽以具體行動導入ISO14067碳足跡標準，並取得環保署產品碳足跡標籤證書，在2019年成為全球第一家取得雙重碳足跡認證的保險業者，透過碳排放盤查，不但有效將公司政策與減少能源浪費、履行環境永續承諾相結合，更提供同業計算人身保險服務碳足跡的依據，發揮產業影響力。

南山人壽秉持一貫信賴、關懷、誠信的服務信念，在新型冠狀病毒疫情持續升溫之際，亦傾力關注保戶需求與健康，不僅針對法定傳染病以附加批註條款的方式取消17項住院醫療保險商品的等待期，提供保戶更即時的住院醫療保障，更透過各地服務櫃台宣導疫情資訊，與民眾一同建立疫情防線，同時提供24小時全年無休的電話及官網服務，保戶若需相關保單服務皆可於第一時間聯繫，陪伴國人安渡疫情難關。

南山人壽 保險 壽險公司

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