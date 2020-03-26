聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山金愛地球 將關燈一小時

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
玉山金控總經理黃男州(左三)邀請社會大眾共同響應「Earth Hour」全球性環保節能倡議，以行動愛地球。 玉山金╱提供
玉山金控總經理黃男州(左三)邀請社會大眾共同響應「Earth Hour」全球性環保節能倡議，以行動愛地球。 玉山金╱提供

全球暖化日趨嚴重，玉山金控連續二年響應由荒野保護協會與世界自然基金會(WWF)合作所發起的「地球一小時（Earth Hour）」全球最大規模環保倡議行動，擔任主力協辦企業，邀請員工、供應商及民眾於3月28日晚間8時30分至9時30分，與全世界共同關燈一小時。

玉山金控表示，「地球一小時（Earth Hour）」除國內139家分行及海外28個營業據點全面關閉招牌燈及外牆燈，也透過全國ATM、玉山官網、Facebook玉山招財納福喵喵粉絲團及分行海報邀請顧客、員工及供應商共同響應關燈一小時，並推動「關燈一條街」，串聯商家關閉不必要能源、「打開你的夜視鏡」全台夜觀活動、「啥！氣候變遷係金A」30場氣候變遷與節能系列講座及「City Nature Challenge」棲地物種大調查…等活動，號召社會大眾用行動關心生活的土地，減少能源消耗，更友善環境方式善待地球。

玉山積極推廣節能減碳理念，致力減少營運所產生的碳排放，對內完成二座LEED黃金級國際認證綠色機房、一棟LEED黃金級國際認證大樓、15棟行舍頂樓建置太陽能面板，總裝置容量達110瓩(KW)，每年可發電14.8萬度、連續三年夏季用電高峰期舉辦「關燈100日」活動，在全台共139個分行，全日關閉分行招牌燈、外牆燈及電視牆，累積節電共19.8萬度，相當減少105噸碳排放量；對外持續推廣e化(數位化)及M化(行動化)服務，取代帳單紙張使用與郵寄碳排放量。

玉山金控及玉山銀行長期投入環境保護，積極接軌國際永續發展趨勢，透過長期承諾與系統性做法，以具體行動不斷精進與創新，低碳營運方面，持續投入ISO14001環境管理系統、ISO50001能源管理系統維護運作及ISO14064溫室氣體盤查。環保節能，陸續將R22型冷媒空調設備汰換為環保冷媒R410型，汰換老舊耗能空調設備及燈具降低能源用量。

玉山金控 環保

延伸閱讀

人類防疫讓地球能喘息！法國實施封城 巴黎空汙程度改善近3成

企業助防疫 大金空調捐贈桃園市政府百台空氣清淨機

北半球生物的諾亞方舟！攻下「玉山前五峰 」 行程、路線、裝備一次看

趙少康談地球資源緊缺 沈富雄：這句話很殘忍！

相關新聞

金管會射九箭 穩定金融

面對疫情衝擊，金管會針對金融業受新冠肺炎疫情影響提出九項因應措施，包括緊盯銀行、保險業財務業務變動，督導銀行提足備抵呆帳、確保營運不中斷，及持續觀察疫情影響，適時採行相關監理措施，維持金融市場穩定。

車貸 連六月走揚

不畏新冠肺炎疫情衝擊，國內車市逆勢開紅盤。中央銀行昨（25）日公布國銀消費者貸款，其中，象徵購車需求的汽車貸款餘額連續六個月上漲，2月增至1,524.04億元、創下歷史新高，月增7.43億元。

玉山金愛地球 將關燈一小時

全球暖化日趨嚴重，玉山金控連續二年響應由荒野保護協會與世界自然基金會(WWF)合作所發起的「地球一小時（Earth Hour）」全球最大規模環保倡議行動，擔任主力協辦企業，邀請員工、供應商及民眾於3月28日晚間8時30分至9時30分，與全世界共同關燈一小時。

南山 奪最佳品牌獎

南山人壽繼獲得英國知名雜誌「全球銀行及金融評論」(Global Banking & Finance Review) 七度評選為「年度臺灣最佳壽險公司」(Best Life Insurance Company, Taiwan 2020)後，3月再傳捷報，南山人壽與南山產物連續三年獲「全球品牌雜誌」(Global Brands Magazine)頒發「年度臺灣最佳保險品牌」(Best Insurance Brand, Taiwan 2020)之殊榮，肯定南山人壽的穩健實力及卓越經營績效。

中信銀 培訓退休理財顧問

面對全球高齡長壽趨勢，中國信託商業銀行與中華民國退休基金協會、國立政治大學展開產學合作進行退休規劃專業培訓，共同打造台灣首張退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor，簡稱RFA）認證，首批通過認證的理財顧問昨（25）日出爐，共計133位，過考率達75%，期望至今（2020）年底有370位理財專員接受退休理財規劃顧問培訓，屆時全台各分行至少有一至二位退休理財規劃顧問提供服務。

疫情加劇 中小型券商陷苦戰

新冠肺炎疫情導致金融市場波動劇烈，國內前天已傳出首家券商因避險不及產生鉅額虧損，國際信評機構惠譽更一口氣調降八家券商的信評展望，大部分是中小型券商，中華信評也看淡國內券商今年展望。金管會昨表示，券商自營投資部位可能受股債影響造成評價虧損，但股市成交量提升，手續費收入可減緩衝擊。

金管會談台股表現：相對穩健

金管會表示，疫情衝擊台股，證券業自營部位受損，但交易量提升有助經紀手續費收入，減抵操作部位虧損衝擊；除此，全球股、債市波動，整體基金淨值及規模下降，但尚無重大影響。

櫃買：扮新創企業後盾

由櫃買中心與勤業眾信、數位時代昨（25）日共同舉辦「Startup Morning Talk-創業點滴」座談活動，首度以網路直播方式，與新創企業一同分享創櫃板如何成為創業之路的助力，與創業應知的大小事。櫃買中心表示，會一直扮演新創企業的後盾，即使在防疫期間，對新創企業服務仍不停歇。

IFRS 17上路 保險合約最終損益不變

我國將於2025年正式實施國際財務報導準則第17號（IFRS 17），雖然新規定與原先IFRS 4相較，保險公司對於保險合約損益認列年度有所不同，但最終損益將不會因此增加或減少。

新冠肺炎疫情延燒 元大人壽：不出門e指搞定保險事

新冠肺炎疫情持續延燒，元大人壽提醒保戶，防疫期間如需辦理保單契變或有短期資金運用之急需要辦理借款，皆可透過元大人壽企業網...

信託公會會員大會 黃天牧勉續推符合民眾需求服務

信託公會今(25)日舉行第7屆第2次會員代表大會，邀請金管會副主委黃天牧及金融業界代表出席。因應新冠肺炎疫情，信託公會對...

股匯同飆 台幣一度破30.2

美股強彈，亞股也是紅通通，加上美元走弱，台北股、匯市今天早盤同步上漲，台幣早盤以30.280元兌1美元、升值3.6分開出後，一度勁揚1.81角，升破30.200元關卡，但之後由於外資大力敲進美元，台幣漲幅收斂。

熱門新聞

曾創桃園多年住房率第1 晶悅國際飯店6月底將吹熄燈號

疫情重挫觀光 晶悅桃園飯店傳將熄燈

郭台銘賣TBC管理權持股案 NCC准了

疫情波及 晶悅桃園飯店6月底熄燈

汪小菲的S HOTEL變身「防疫旅館」 一晚6千

傳蘋果砍單恐衝擊台積電5奈米產能利用率 外資這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。