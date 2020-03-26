玉山金愛地球 將關燈一小時

全球暖化日趨嚴重，玉山金控連續二年響應由荒野保護協會與世界自然基金會(WWF)合作所發起的「地球一小時（Earth Hour）」全球最大規模環保倡議行動，擔任主力協辦企業，邀請員工、供應商及民眾於3月28日晚間8時30分至9時30分，與全世界共同關燈一小時。

玉山金控表示，「地球一小時（Earth Hour）」除國內139家分行及海外28個營業據點全面關閉招牌燈及外牆燈，也透過全國ATM、玉山官網、Facebook玉山招財納福喵喵粉絲團及分行海報邀請顧客、員工及供應商共同響應關燈一小時，並推動「關燈一條街」，串聯商家關閉不必要能源、「打開你的夜視鏡」全台夜觀活動、「啥！氣候變遷係金A」30場氣候變遷與節能系列講座及「City Nature Challenge」棲地物種大調查…等活動，號召社會大眾用行動關心生活的土地，減少能源消耗，更友善環境方式善待地球。

玉山積極推廣節能減碳理念，致力減少營運所產生的碳排放，對內完成二座LEED黃金級國際認證綠色機房、一棟LEED黃金級國際認證大樓、15棟行舍頂樓建置太陽能面板，總裝置容量達110瓩(KW)，每年可發電14.8萬度、連續三年夏季用電高峰期舉辦「關燈100日」活動，在全台共139個分行，全日關閉分行招牌燈、外牆燈及電視牆，累積節電共19.8萬度，相當減少105噸碳排放量；對外持續推廣e化(數位化)及M化(行動化)服務，取代帳單紙張使用與郵寄碳排放量。

玉山金控及玉山銀行長期投入環境保護，積極接軌國際永續發展趨勢，透過長期承諾與系統性做法，以具體行動不斷精進與創新，低碳營運方面，持續投入ISO14001環境管理系統、ISO50001能源管理系統維護運作及ISO14064溫室氣體盤查。環保節能，陸續將R22型冷媒空調設備汰換為環保冷媒R410型，汰換老舊耗能空調設備及燈具降低能源用量。