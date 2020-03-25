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防疫概念升溫！車市逆勢受惠 2月國銀汽車貸款創新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

不畏新冠肺炎疫情衝擊，國內車市逆勢開紅盤。中央銀行今（25）日公布國銀消費者貸款，其中，象徵購車需求的汽車貸款餘額連六月上漲，2月增至1,524.04億元、創下歷史新高，月增7.43億元。央行官員分析，政府推出購車補助、新車改款以及防疫概念升溫，為車市熱滾滾的三大主因。

央行資料顯示，2月汽車貸款年增率升至8.6%，為2015年3月以來的五年新高，顯示國內車市熱絡，買氣未因疫情而降溫。

央行官員分析，車貸餘額步步高升，主要有三大原因，分別是政府祭出5萬元的補助政策，鼓勵民眾換車，另外，近期有些汽車品牌進行新車改款，確實也成功刺激買氣，以及在防疫概念升溫下，有些民眾開始降低搭乘捷運等大眾運輸工具的頻率，並加強民眾購車代步的意願。

銀行業者也說，近期國際油價不斷探底，開車通勤的成本也隨之大降，對汽車買氣同樣有所幫助。

政府自2016年開始推行汰舊換新補助政策，針對購買汽車、機車的車主，在換購新車前後半年內報廢或出口原本的舊車，六年以上汽車、四年以上機車，都能享有汽車5萬元、機車4,000元的貨物稅減徵優惠。

央行公布2月國銀消費者貸款餘額，不受疫情影響、餘額屢創新高的除房貸與建築貸款外，汽車貸款也逆勢飆新高，至於機關團體職工福利貸款、信用卡循環信用餘額等均為下滑，其他個人消費性貸款則是小幅增加。

央行 疫情

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