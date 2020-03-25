中信銀領先業界 首推RFA退休理財規劃顧問

面對全球高齡長壽趨勢，中國信託商業銀行與中華民國退休基金協會、國立政治大學展開產學合作進行退休規劃專業培訓，共同打造台灣首張退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor，簡稱RFA)認證，首批通過認證的理財顧問於今(25)日出爐，共計133位，過考率達75%，期望至今(2020)年底有370位理財專員接受退休理財規劃顧問培訓，屆時全台各分行至少有一至二位退休理財規劃顧問提供服務。

預作退休規劃已是近年民眾所關注的議題，美國、香港也為退休理財規劃服務制定證照培訓，中國信託銀行因應國際趨勢及滿足客戶需求，歷時兩年規劃，於去(2019)年9月啟動培訓課程，中信銀行表示，有別於一般理財專員，退休理財專業顧問熟悉台灣年金改革法令制度、人口結構趨勢與各式退休理財商品專業知識，更可以針對不同世代與工作類型的民眾，提供合適的稅務規劃、資產累積標的與退休理財產品。

舉例來說，年輕世代，財務累積剛起步，退休規劃上可考慮股票配置為主的積極型投資組合；中年世代考慮報酬與風險管理平衡，建議採股債平衡策略，股票可以成熟國家股為主，債券則以投資等級債搭配新興市場債為主；進入退休期的成熟世代，除了建立未來退休穩定金流，建議以多元化的孳息資產作為配置主軸，如投資等級債、高收益債、新興市場債、特別股等，補足未來退休後現金流缺口。

根據中信銀行「全方位家庭理財健診服務」資料分析，客戶的理財規劃議題涵蓋多元，其中退休後如何擁有穩定金流最受關注，因此RFA研習課程借鏡全球退休經驗，汲取香港QRA(Qualified Retirement Adviser，核准退休顧問)證照、美國CFP(Certified Financial Planner，認證理財規劃顧問)證照優勢，融合台灣年金改革現況與各族群的不同需求，提供縝密的退休理財規劃。

同時，更嚴格要求RFA退休理財顧問遵守高規格職業道德規範，包括公正客觀、做好利益揭露、不因佣金推薦商品，若有違背則吊銷認證，做出真正以客戶需求為導向的退休理財規劃。

民眾只要撥打中信銀行服務專線0800-03-5680(0800-理財-我來幫你)，專業理財團隊即能協助釐清理財規劃，為個人量身打造退休理財方案。中信銀行致力發展全方位財富管理服務，讓人人都能實現財富自由，提早退休享受新人生。