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富邦產險全面提升投保、理賠、繳費線上服務

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

因應新冠肺炎影響，台灣防疫層級持續提升，許多民眾也減少外出機會，避免接觸外界可能感染源，改以線上交易取代過去的臨櫃辦理。富邦產險全面提升線上服務功能，提供官網投保試算、線上繳費、保單查詢及快捷理賠服務，讓民眾即使在家一樣可以為自己與家人規劃安全防護，安心防疫。

富邦產險官網提供汽機車險、旅平險、住宅火險、傷害險及多種生活型態保險商品，滿足一家大小的生活需求，例如專屬電動機車族群「e騎綠動」投保專區，讓車主依照自身需求優化保險規劃；呵護毛小孩的「毛起來愛寵物險」，不限品種、不需體檢，提供醫療費用、侵權責任、協尋廣告與意外喪葬費用等四大保障，保費每日只需3元起。

富邦產險也發現近期民眾因疫情因素降低室內活動意願，偏好戶外登山、健行等親近大自然的活動，「登山綜合保險」承保項目除提供意外傷害及特定事故所致死亡、失能及醫療費用，因發生登山事故所需的搜尋、醫療轉送及遺體運送費用也涵括在內。以特定活動保障金額100萬、登山醫療保險(實支實付型)10萬元為例，一日保費僅82元。

富邦產險官網會員專區整合多項保單服務，包含車險及個人險的保單查詢、批改保單資訊、電子強制證下載及補發電子保單等。若是有未繳保單又不想外出繳費時，也可利用「代繳查詢」功能，以信用卡或金融帳戶轉帳繳費，或是利用Pi錢包、QRcode掃碼完成繳費，讓保戶不需出門，線上就可以搞定保單大小事。

富邦產險對於必須住院或居家自主隔離的保戶，亦提供零接觸的理賠服務管道，保戶可選擇24小時免費服務專線及專屬理賠信箱，透過電話、郵件、傳真或富邦產險行動APP申請理賠，由專人進行後續接洽服務。

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