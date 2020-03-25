新冠肺炎疫情延燒 元大人壽：不出門e指搞定保險事

新冠肺炎疫情持續延燒，元大人壽提醒保戶，防疫期間如需辦理保單契變或有短期資金運用之急需要辦理借款，皆可透過元大人壽企業網站提出申請，在疫情升高之際降低出門之不便性，在家輕鬆e指搞定保單相關業務申請。

元大人壽表示，在數位浪潮衝擊下，各保險公司紛紛投入大量資源進行數位化轉型，以提高對保戶服務之效率及便利性。防疫期間，元大人壽提醒保戶，若有任何服務需求，如契約變更或保單借款，除可聯繫專屬壽險顧問或致電客戶服務專線0800-088008外，亦可上網至元大人壽企業網站，進入「保戶登入」後「保戶園地」之即時服務中心，即可運用線上申請或下載申請書寄回元大人壽辦理，透過企業網站提供之服務，e指搞定保單所有事，快速又方便。

因應數位普及需求及網路投保人數日趨成長，元大人壽進行了企業網站全面改版，新規劃之動線讓服務架構一目了然、客戶操作搜尋不費力，圖像式之保險商品解說清晰易懂，可協助客戶輕鬆規劃貼近個人需求之人身財務風險規劃與家庭保障計劃。防疫期間保障更不能等，民眾若有投保需求，只要加入元大人壽網路投保會員，即可享有一站式購買，藉由網路投保建構人生保障，為推廣強化國人保險保障，元大人壽更舉辦網路投保抽獎活動，祭出高達800項好禮。

自許成為市場保障型專家的元大人壽，防疫期間持續關懷保戶，不但領先同業於農曆年假前啟動「新型冠狀病毒疫情之關懷保戶措施」，提供續期保險費緩繳、保險單借款利息展延、傳真受理保全服務及設立單一服務窗口等服務，更針對保戶最關心的醫療險「法定傳染病」除外責任條款，無論新舊保單皆納入理賠給付範圍，此外，也將保戶於負壓病房治療期間之負壓病房比照加護病房辦理給付，所有貼心服務皆源自元大人壽「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」的經營理念。