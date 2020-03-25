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信託公會會員大會 黃天牧勉續推符合民眾需求服務

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
信託公會秘書長呂蕙容(左起)、金管會銀行局副局長莊琇媛、金管會副主委黃天牧、信託公會理事長雷仲達，在信託公會會員大會活動上合影。記者黃義書/攝影
信託公會秘書長呂蕙容(左起)、金管會銀行局副局長莊琇媛、金管會副主委黃天牧、信託公會理事長雷仲達，在信託公會會員大會活動上合影。記者黃義書/攝影

信託公會今(25)日舉行第7屆第2次會員代表大會，邀請金管會副主委黃天牧及金融業界代表出席。因應新冠肺炎疫情，信託公會對出席來賓採取多項防疫措施，包括全員量測體溫、酒精消毒並全程佩戴口罩；與會人員依排定之座位表入坐，以梅花座間隔；會場並特別開啟門窗，保持空氣流通，落實高標準防疫。

黃天牧致詞時，對於信託公會成立以來，致力於推廣信託觀念、發展多元化的信託業務及發揮社會公益精神，表達感謝。同時指出信託業務於這20年來，整體信託財產的規模已經從民國89年的新台幣4,560億元，大幅成長至108年底的 9.6兆元，成長逾20倍，顯示信託機制已成為國人重要的財產管理制度。

面對高齡化、貧富不均等社會現象及挑戰，他期勉信託業能從多元商品、培育人才、深化宣導、發揮公益及應對未來等五大面向持續努力。

多元商品方面，因應社會變遷，擴展各類符合民眾需求的信託商品，實現信託制度照顧社會大眾的功能。

培育人才方面，期許兼營信託業的國內金融機構，能夠妥適分配資源積極培養信託人才，擴大信託業務的發展。

深化宣導方面，透過不斷的信託宣導，比如921事件下的遺孤透過信託制度得到照顧就是很好的案例，深化國人信託觀念，讓更多的民眾瞭解信託。

發揮公益方面，期待不僅公股銀行，民營銀行也能多投入資源，提供更貼近高齡者、社會弱勢的信託服務，讓信託制度發揮社會安定的力量。

應對未來方面，主管機關會與信託公會及信託業針對信託商品、人才、宣導及公益等面向共同思考信託業未來的發展方向。

銀行局副局長莊琇媛致詞時表示在，高齡、少子化趨勢下，身邊有越來越多的長者或膝下無子的朋友，都開始思考透過信託照顧老年的自己或家人，勉勵信託業者因應社會需求，持續與主管機關一起推動高齡者相關的財產信託服務。金管會也會持續與金融機構溝通，期許投注更多資源擴大信託的發展。

信託公會理事長雷仲達致詞表示，信託公會成立近20年以來，信託業積極推動著符合社經情勢及民眾需求的各項信託服務，包括了協助民眾累積財富的金錢信託、有價證券信託；保障交易安全的預售屋信託、預收款信託；照顧弱勢及高齡者的保險金信託及安養信託，及幫助企業永續傳承的家族信託等。尤其近年來金管會鼓勵推動的安養信託，最能切合已邁入高齡社會的國人需求，且頗具成效。截至去(108)年底，安養信託財產金額已突破260億元，受益人超過2萬5,000人。

國人平均壽命已超過80歲，且有逐年上升趨勢，雷仲達表示，我國面臨更重要的社經問題，包括高齡長者的安養、失能照護及經濟安全問題、資產世代傳承與家族企業永續經營問題、以及民眾退休準備金嚴重不足等。這些問題都可以透過信託制度的設計協助解決，但亟需政府在信託法制、賦稅及福利制度上能給予協助。

金管會 黃天牧

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