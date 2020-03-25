線上刷卡訂口罩 銀行還你口罩費、加碼送乾洗手

口罩實名制 2.0 開放網路預訂，數家銀行都祭出回饋，有的銀行是100%回饋，有些則部分回饋，同時，銀行也相繼拉長活動時間，其中彰銀今（25）日公布，即日起至5月31日止，凡客戶於衛福部指定網頁登記預購口罩成功，且於繳款指定期限內刷My樂卡或使用e財寶數位存款帳戶繳款成功，每月皆可享22元現金回饋。

除此，同為公股銀行的兆豐銀宣布，將送出萬瓶乾洗手，只要是兆豐卡友在線上登錄後一周內，任刷一筆不限金額，就能輕鬆入手兩瓶、市價400元的台灣製茶樹酒精乾洗手。

針對口罩預購，兆豐e秒刷祭出持卡人周周都能獲得7元運費回饋，民眾等於只需支付口罩本身成本15元，相當於可獲得32%超高回饋。

而一銀存款戶可透過iLEO APP、第 e 行動APP完成口罩繳費服務，前5 0,000名用戶，可享22元回饋金，每戶限回饋一次並於次月入帳，等於上網購買三片口罩費用全由一銀買單，全額回饋100%。

外銀的匯豐銀行也加入戰場，滙豐銀行卡友，28日起到30日起，於在衛福部 eMask 預定口罩，並以該行信用卡支付，每卡每戶可享有7元回饋金，刷卡金5月底起，陸續回饋至正卡持卡人信用卡帳戶中，可用來折抵信用卡帳單。