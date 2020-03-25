疫情衝擊石斑魚外銷 公股銀行銜命採購

新冠肺炎疫情影響臺灣農漁產品內外銷市場，無法外銷大陸港澳，曾是ECFA指標性貨物之一的石斑魚深受衝擊，影響漁民生計。每當農漁產品價崩滯銷就要「銜命救火」買高麗菜、香蕉、鳳梨等農漁產品的公股銀行，此次又挺身而出，第一銀行、兆豐銀行今天都宣布大量採購石斑魚及午仔魚。

一銀表示，響應政府齊心抗疫，特地採購100公斤石斑魚以實際行動力挺本土漁業，並將營養價值豐富的石斑魚贈送予6間偏鄉小學，除了讓孩子們在防疫期間能維持飲食均衡外，更可為在地漁民盡一份心力。

兆豐銀表示，體恤漁民受疫情影響，在石斑漁及午仔盛產之際，向屏東林邊漁會採購了100公斤的石斑魚及午仔魚，除了為部分近期加班辛苦的同仁加菜，也發揮公益精神，贈送給培養基層運動選手的重點學校，包括台南大內國中舉重隊、發展棒球的高雄高苑工商棒球隊及偏鄉棒球小學宜蘭大同國小，幫運動選手補充營養。

一銀及兆豐銀表示，希望藉此拋磚引玉，鼓勵企業防疫不忘公益，一起多多採購這兩種盛產的魚種，幫助漁民；也鼓勵民眾多多購買在地新鮮漁貨並攜手協助漁民產銷，支持臺灣漁業永續發展。