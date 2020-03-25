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疫情衝擊石斑魚外銷 公股銀行銜命採購

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
一銀響應政府齊心抗疫，特地採購100公斤石斑魚以實際行動力挺本土漁業，並將營養價值豐富的石斑魚贈送予6間偏鄉小學，除了讓孩子們在防疫期間能維持飲食均衡外，更可為在地漁民盡一份心力。圖／一銀提供
一銀響應政府齊心抗疫，特地採購100公斤石斑魚以實際行動力挺本土漁業，並將營養價值豐富的石斑魚贈送予6間偏鄉小學，除了讓孩子們在防疫期間能維持飲食均衡外，更可為在地漁民盡一份心力。圖／一銀提供

新冠肺炎疫情影響臺灣農漁產品內外銷市場，無法外銷大陸港澳，曾是ECFA指標性貨物之一的石斑魚深受衝擊，影響漁民生計。每當農漁產品價崩滯銷就要「銜命救火」買高麗菜、香蕉、鳳梨等農漁產品的公股銀行，此次又挺身而出，第一銀行兆豐銀行今天都宣布大量採購石斑魚及午仔魚。

一銀表示，響應政府齊心抗疫，特地採購100公斤石斑魚以實際行動力挺本土漁業，並將營養價值豐富的石斑魚贈送予6間偏鄉小學，除了讓孩子們在防疫期間能維持飲食均衡外，更可為在地漁民盡一份心力。

兆豐銀表示，體恤漁民受疫情影響，在石斑漁及午仔盛產之際，向屏東林邊漁會採購了100公斤的石斑魚及午仔魚，除了為部分近期加班辛苦的同仁加菜，也發揮公益精神，贈送給培養基層運動選手的重點學校，包括台南大內國中舉重隊、發展棒球的高雄高苑工商棒球隊及偏鄉棒球小學宜蘭大同國小，幫運動選手補充營養。

一銀及兆豐銀表示，希望藉此拋磚引玉，鼓勵企業防疫不忘公益，一起多多採購這兩種盛產的魚種，幫助漁民；也鼓勵民眾多多購買在地新鮮漁貨並攜手協助漁民產銷，支持臺灣漁業永續發展。

一銀指出，石斑魚不僅肉質鮮美，更富含豐富的營養價值，包括蛋白質、鐵、鈣、磷、鎂、膠質、OMEGA-3脂肪酸等，其中蛋白質含量高，另外也有抗氧化、防止細胞老化，有助於提升記憶力與學習能力，適合提供給發展中的幼兒、青少年或是老年人作為最佳營養補給。

兆豐銀體恤漁民受疫情影響，在石斑漁及午仔盛產之際，向屏東林邊漁會採購了100公斤的石斑魚及午仔魚，除了為部分近期加班辛苦的同仁加菜，也發揮公益精神，贈送給培養基層運動選手的重點學校，包括台南大內國中舉重隊、發展棒球的高雄高苑工商棒球隊及偏鄉棒球小學宜蘭大同國小，幫運動選手補充營養。圖／兆豐銀提供
兆豐銀體恤漁民受疫情影響，在石斑漁及午仔盛產之際，向屏東林邊漁會採購了100公斤的石斑魚及午仔魚，除了為部分近期加班辛苦的同仁加菜，也發揮公益精神，贈送給培養基層運動選手的重點學校，包括台南大內國中舉重隊、發展棒球的高雄高苑工商棒球隊及偏鄉棒球小學宜蘭大同國小，幫運動選手補充營養。圖／兆豐銀提供

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