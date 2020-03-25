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疫情影響漁產品外銷 一銀、兆豐銀買百斤石斑救漁民
新冠肺炎疫情影響台灣農漁產品內外銷市場，公股銀相繼漁石斑魚與午仔盛產之際，特地採購贈送予偏鄉小學，除了幫助漁民解決困境外，還能發揮公益精神。
第一銀行表示，響應政府齊心抗疫，特地採購100公斤石斑魚以實際行動力挺本土漁業，並將營養價值豐富的石斑魚贈送予6間偏鄉小學，除了讓孩子們在防疫期間能維持飲食均衡外，更可為在地漁民盡一份心力。
一銀曾數度大量採購高麗菜、香蕉、鳳梨、番石榴等新鮮蔬果，接地氣與農漁民站在一起，未來，仍將持續善用企業資源，以具體行動回饋社會。
除此，同為公股銀的兆豐銀，為體恤漁民受疫情影響，在石斑漁及午仔盛產之際，也向屏東林邊漁會採購了100公斤的石斑魚及午仔魚，除了為部分近期加班辛苦的同仁加菜，也發揮公益精神，贈送給培養基層運動選手的重點學校，包括台南大內國中舉重隊、發展棒球的高雄高苑工商棒球隊及偏鄉棒球小學宜蘭大同國小。
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