疫情影響漁產品外銷 一銀、兆豐銀買百斤石斑救漁民

新冠肺炎疫情影響台灣農漁產品內外銷市場，公股銀相繼漁石斑魚與午仔盛產之際，特地採購贈送予偏鄉小學，除了幫助漁民解決困境外，還能發揮公益精神。

第一銀行表示，響應政府齊心抗疫，特地採購100公斤石斑魚以實際行動力挺本土漁業，並將營養價值豐富的石斑魚贈送予6間偏鄉小學，除了讓孩子們在防疫期間能維持飲食均衡外，更可為在地漁民盡一份心力。

一銀曾數度大量採購高麗菜、香蕉、鳳梨、番石榴等新鮮蔬果，接地氣與農漁民站在一起，未來，仍將持續善用企業資源，以具體行動回饋社會。