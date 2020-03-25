行動支付繳牌照或房屋稅 可抽超商購物金

為鼓勵民眾以行動支付工具繳納地方稅，台北市稅捐處舉辦「行動支付快速PAY 輕鬆繳稅抽好禮」活動，自3月27日至6月3日24時止，凡以行動支付工具繳納台北市109年定期開徵的使用牌照稅或房屋稅的民眾，只要登錄基本資料，就可參加抽獎，心動不如馬上使用「行動支付」繳稅。

因應行動支付時代來臨，該處積極推廣民眾以行動支付繳稅，特別舉辦抽獎活動，民眾使用開辦行動支付繳稅業者App（台灣行動支付、ezPay簡單付、i繳費及八大公股銀行行動網銀App介接台灣Pay），掃描稅單上的QR-Code，或下載pay.taipei App（目前有台北富邦銀行、街口支付、嗶嗶繳、橘子支付、歐付寶及停車大聲公），掃描稅單上的三段式條碼，繳納台北市109年4月開徵的牌照稅或5月開徵的房屋稅，並於活動網站登錄相關資料，就有機會獲得統一超商100元購物金。

稅捐處說，本活動結束後，將於今年6月29日辦理抽獎，並於7月6日在該處活動網站及「北市稅處」粉絲專頁公布中獎名單，相關詳情請至該處網站（https://tpctax.gov.taipei/）熱門活動專區查詢或向企劃服務科蔡小姐洽詢（電話：23949211分機162）。