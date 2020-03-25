股匯同飆 台幣一度破30.2

美股強彈，亞股也是紅通通，加上美元走弱，台北股、匯市今天早盤同步上漲，台幣早盤以30.280元兌1美元、升值3.6分開出後，一度勁揚1.81角，升破30.200元關卡，但之後由於外資大力敲進美元，台幣漲幅收斂。

匯銀人士表示，今天在股匯同步飆升情況下，原先預期台幣升值行情確立，沒想到10點半以後外資保管行大單敲進美元，將台幣匯率拉下來；市場傳言除了外資因為流動性問題需要軋美元之外，也有人說國內壽險業看到美股跌得夠低，因此準備逢低進場布局美股，美元需求量因此大增，上午11點成交量已放大到7億美元。

全球主要國家新冠肺炎疫情纏身，美國展開救市行動，市場預期國會將通過高達2兆美元的紓困經濟刺激法案，激勵美股大漲，道瓊飆漲2112點創單日最大漲點。

亞洲主要貨幣對美元今天上午走揚，韓元從1238.1大幅回升，一度至1226.08韓元兌1美元；人民幣兌美元中間價今天來到7.0742元，離岸及在岸人民幣兌美元也是升值，日圓則在110.9附近震盪。