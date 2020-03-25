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客人別靠太近！星展銀全行實施1公尺等候距離

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

世界衛生組織宣布新冠肺炎已於全球大流行，在台灣，疫情雖然被政府當局有效控管，但隨著境外移入案例增加，台灣防疫也邁入關鍵時期。為了與政府齊心防疫，星展銀行（台灣）除了在客戶進入分行前，協助客戶測量額溫、用酒精消毒雙手外，更跟進新加坡總行，於分行實施最少1公尺的客戶安全等候距離。

星展銀行（台灣）表示，為了維護同仁安全、確保公司營運不受影響，星展銀行（台灣）已啟動異地備援機制，暫停公司所有非必要性的差旅，並鼓勵同仁以視訊會議取代面對面開會。

在消費金融業務端，星展銀行（台灣）除了持續鼓勵客戶以數位金融服務取代實體交易，更於全台分行以引導和標示等方式，協助來行客戶維持最少1公尺的安全距離，積極投入防疫。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，即日起，星展銀行（台灣）除了於分行出入口執行額溫檢測、手部清潔消毒，亦將行內包含沙發區等叫號等候空間進行規劃、標示分區，每個等候空間相距最少1公尺。

客戶進入分行後，將由分行人員安排協調，進入不同等候區等待辦理業務；如等候組數超出規劃之等候人數，分行人員將引導客戶於行外稍作等待，以確保每組客戶之間維持安全距離。

至於在現金櫃檯與理財專員室部分，服務人員與理專也將全程配戴口罩，並與客戶保持1公尺以上的安全距離，讓客戶不論需要轉帳匯款，或是進行財務規劃諮詢，不必擔心潛在傳染風險，提供客戶安全的理財環境。

星展銀行

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