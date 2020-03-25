分析師：台指期不破前日低點 就有望築底

台指期今（25）日早盤一舉攻過9,500點還衝上9,600點，兆豐期貨分析師郭偉政表示，就台指期技術面來看，目前台股已連續四個交易日不再破低，台股10年線也失而復得，顯示短線探底危機已暫時排除，目前只要台指每日走勢低點不破前日低點，有望進行築底反彈走勢。

美股三大指數全面大漲，道瓊工業指數上漲2,112.98點、S&P 500指數上漲207.48 點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲557.18點、費城半導體指數上漲149.71點。

受到美國眾議院議長佩洛西透露很快將通過高達2兆美元的經濟刺激法案，加上前日聯準會無限QE版本的雙重激勵下，帶動美股三大指數收盤大漲，尤其道瓊工業指數瘋漲2,100點，創1933年以來單日最大漲幅。

台灣期交所盤後4月台指期收盤價大漲250點，收在9,443點，成交量較前一日縮減至100,810口。

新冠肺炎疫情肆虐全球100多個國家，目前超過41萬人染疫，造成至少18,753人死亡，排除中國大陸，歐元區義大利及西班牙最為嚴重，義大利疫情致死率仍持續飆高；然而重要之重的全球最大經濟體美國，其確診人數也出現爆炸性的成長，分析師更預期，美國確診人數有機會超越大陸成為目前全球確診人數最多之地區，而美國疫情失守也是這波全球股災主之衝擊來源。

就籌碼面來看，外資昨日現貨終結賣超轉買超52.6億元；台指期淨多單留倉部位增持至53,643口，選擇權淨空單部位減持至2.3萬口。

不過，郭偉政表示，本周因疫情於全球擴散持續，美股在聯準會祭出無限版量化QE及美國2兆美元振興經濟專案有望通過，帶動全球股市跌深反彈，只是反彈幅度仍需視疫情惡化程度而定，倘若歐美疫情持續失控，這波反彈恐曇花一現。