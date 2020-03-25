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分析師：台指期不破前日低點 就有望築底

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股已連續四個交易日不再破低，台股10年線也失而復得，顯示短線探底危機已暫時排除。 本報資料照片
台股已連續四個交易日不再破低，台股10年線也失而復得，顯示短線探底危機已暫時排除。 本報資料照片

台指期今（25）日早盤一舉攻過9,500點還衝上9,600點，兆豐期貨分析師郭偉政表示，就台指期技術面來看，目前台股已連續四個交易日不再破低，台股10年線也失而復得，顯示短線探底危機已暫時排除，目前只要台指每日走勢低點不破前日低點，有望進行築底反彈走勢。

美股三大指數全面大漲，道瓊工業指數上漲2,112.98點、S&P 500指數上漲207.48 點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲557.18點、費城半導體指數上漲149.71點。

受到美國眾議院議長佩洛西透露很快將通過高達2兆美元的經濟刺激法案，加上前日聯準會無限QE版本的雙重激勵下，帶動美股三大指數收盤大漲，尤其道瓊工業指數瘋漲2,100點，創1933年以來單日最大漲幅。

台灣期交所盤後4月台指期收盤價大漲250點，收在9,443點，成交量較前一日縮減至100,810口。

新冠肺炎疫情肆虐全球100多個國家，目前超過41萬人染疫，造成至少18,753人死亡，排除中國大陸，歐元區義大利及西班牙最為嚴重，義大利疫情致死率仍持續飆高；然而重要之重的全球最大經濟體美國，其確診人數也出現爆炸性的成長，分析師更預期，美國確診人數有機會超越大陸成為目前全球確診人數最多之地區，而美國疫情失守也是這波全球股災主之衝擊來源。

就籌碼面來看，外資昨日現貨終結賣超轉買超52.6億元；台指期淨多單留倉部位增持至53,643口，選擇權淨空單部位減持至2.3萬口。

不過，郭偉政表示，本周因疫情於全球擴散持續，美股在聯準會祭出無限版量化QE及美國2兆美元振興經濟專案有望通過，帶動全球股市跌深反彈，只是反彈幅度仍需視疫情惡化程度而定，倘若歐美疫情持續失控，這波反彈恐曇花一現。

台指期 台股

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最牛一輪／原相看旺 富邦97搶眼

原相（3227）受惠真無線藍牙耳機（TWS）需求熱絡、CMOS影像感測元件（CIS）供應吃緊等利多，營運增溫，法人預估TWS BT SOC晶片出貨量可望由去年的1,360萬顆，進一步倍增，營收占比擴增至16.6%。

全民權證／玉晶光 押長天期

玉晶光（3406）雖因30-40%的產能在大陸廈門，加上下游廠商也受到疫情影響開工時間，使得2月營收月減29%至6.93億元，不過仍年增29%，自結EPS 1.17元。展望本季，法人看好，隨著iPhone SE 2於第2季開售，仍會有訂單的需求至第2季，預期3月營收將可回溫。

全民權證／群聯 二檔活力旺

記憶體控制晶片廠群聯（8299）挾整合設計能力，去年全年稅後純益45.43億元，年增5.2%，每股純益23.05元，是歷史第三高。

全民權證／穩懋 選價外15%內

穩懋（3105）展望第1季營運，由於工作天數較少，加上傳統產業淡季，公司預期營收將較上季出現10~15%的下滑，由於產能利用率持續維持高檔，毛利率將維持在40%以上。穩懋累計前二月營收39.81億元，年成長68.4%。雖新冠疫情蔓延，但由於生產周期及亞洲產能不足，加上客戶預期疫情可望於二個季度內結束，因此並未出現訂單縮減現象。

權證／台積電利多 瞄準價平

美國聯準會（Fed）大幅降息，台灣央行也跟進宣布降息1碼，市場法人認為，對於資本市場來說，降息有助於高資本支出公司的舉債成本下降，如晶圓代工廠台積電（2330）因衝刺先進製程，今年再擴大資本支出，就有望受惠。

權證／台虹、聖暉 認購火熱

今日主題：因應疫情影響，各國央行競相降息，台股在政府祭出救市措施外，在金融市場續處低利環境下，高殖利股和資產股挾高配息和穩定配息等題材，可望吸引追求息收的買盤，投資人可利用權證介入行情。

權證／台泥、遠東新 挑稍價外

傳產業大廠的台泥（1101）及遠東新（1402）擁有龐大土地資產，往往當資金氾濫，資產股就容易被當成題材而受惠。

十大熱門權證 認售占八檔

台股昨（24）日在美股電子盤、亞股大漲帶動下，終場大漲395點、收9,285點。雖現貨市場反彈，但權證市場在逐筆交易新制、居高思危等影響中，十大熱門權證幾全數由認售權證包辦，其中，連結加權指數（IX0001）的臺股元大99售02（06025P）為最熱門的權證。

台指期 外資減碼多單

股期雙市昨（24）日震盪走高，指數齊步收復9,000點大關；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單減少4,301口至5.1萬口，展望盤勢，因全球疫情尚未緩解，短線台指期易大漲大跌，操作時須做好風險控管。

期貨商論壇／輕原油期 保守看

新冠病毒疫情於歐美各國感染人數持續上升，封閉式管理造成國際原油需求大幅下滑，市場預期美國3月失業人數將大幅上升，且下半年經濟回溫機會有限。

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期交所昨（24）日公告調整宣德期貨契約（PPF）及為升期貨契約（ODF）之所有月份保證金適用比例，並自今（25）日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施。

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