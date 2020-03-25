快訊

立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

萬一「梅克爾確診」了...德國總理隔離中：誰是代理接班人？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦金招募MA計畫將屆 多元招募組別為金控之最

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

富邦金控持續擴大徵才，1月即啟動儲備幹部（MA）招募計畫，今年特別規劃多元招募組別網羅各領域優秀人才，不但是富邦金控歷年來最多，更創下台灣金控業之最，希望藉由優質潛力人才的投資，展現富邦金控積極擴展完整金融版圖的企圖心，富邦金控MA計畫將於3月31日截止收件，歡迎有志青年與富邦共同朝向成為「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

富邦金控今年預計擇優錄取60位MA，因應數位轉型趨勢，今年度持續招募Fintech相關組別，包括富邦金控、富邦人壽台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券及富邦華一銀行等均開放招募金融科技、數據分析及數位行銷等職缺機會；同時配合亞洲版圖策略，台北富邦銀行「法人客群組」首度增加精通越南語的招募條件，未來可望派駐越南地區分行。

富邦人壽「國際人才組」則包括風險控管、國際財務會計領域，將規劃海外輪習計畫，希望培養全球國際視野與在地創新思考兼備的國際專業人才；整體招募組別另包括：富邦金控／經營管理組、富邦人壽／金融策劃組、台北富邦銀行／風險管理組、金融市場組、富邦產險／經營管理組、富邦證券／財富管理組、金融市場組及富邦投信／基金投資組。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，金融業所需人才不限於財務金融、商學、管理等知識背景，同樣歡迎資工、資管、數學、統計等不同學識背景的人才加入富邦，共同開創更多金融創新服務。

為更有利於推動內部創新文化並累積成長動能，富邦金控招募MA已逾15年，現職MA們來自理、工、文、法、社會科學、電機工程及管理學院等不同領域，共同具有主動積極、勇於承擔責任、樂於接受挑戰的特質，同時有良好的溝通表達、邏輯思考與問題分析解決能力，有多位MA在短時間內已累積管理專案或帶領團隊的能力，並擔負管理者的職責，在職場中發揮更大的影響力。

觀察富邦MA能獲得快速晉升機會的共同點在於，無論進入職場期間長短，皆持續抱持對新事物及新科技的好奇心、高度的學習力，並能將所學運用於實際場域的行動力，而富邦金控完整金融平台的經營團隊，豐富的培訓資源將成為MA個人職涯發展的加速器。

富邦MA各組別的薪資條件優渥，首年即晉級百萬年薪，除社會新鮮人外，現職MA中亦不乏有來自國際大型會計師事務所、產品行銷、科技業等具有工作經驗的夥伴，無論是否有金融業務之歷練，只要是對於金融業有想法、有熱情，想追求職涯發展、個人成長的機會，歡迎前來挑戰富邦MA。

富邦金控 台北富邦銀行 富邦人壽

延伸閱讀

同是全球最大ETF 富邦VIX、元大原油正2跟你想的不一樣

最牛一輪／原相看旺 富邦97搶眼

富邦證券落實普惠金融 獲6獎項殊榮

富邦金前二月每股盈餘1.45元 續居金控之冠

相關新聞

新台幣開盤升值3.6分 持續升破30.2元關卡

新台幣今（25）日早盤以30.280元兌1美元，升值3.6分開出。

富邦金招募MA計畫將屆 多元招募組別為金控之最

富邦金控持續擴大徵才，1月即啟動儲備幹部（MA）招募計畫，今年特別規劃多元招募組別網羅各領域優秀人才，不但是富邦金控歷年...

投資分散風險 元大行動銀行App添利器

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，股市匯市均大幅震盪，現階段投資最重要的心法除了掌握即時市場資訊、精準紀律投資之外，迅速且具...

郵局利率降 房貸族受惠

中華郵政公司昨（24）日宣布調降存款利率，並自今日起適用，調降幅度為0.03至0.27個百分點；其中，1年期定期儲蓄存款機動利率由1.06%降至0.81%、2年期定儲機動利率由1.095%降至0.845%，降幅均為0.25個基本點。銀行主管說，降息後，800萬房貸一年可省下逾1萬元的房貸支出。

產險抗疫 停賣旅遊不便險

全球都列為新冠肺炎疫區，國內所有產險公司已全面停賣旅遊不便險相關保險；疫情導致航班大亂，根據金管會統計，目前因疫情理賠的件數有3,281件，理賠金額2,896多萬元，平均一件賠不到1萬元，主要都是班機延誤或取消等旅遊不便險。

中租擬發特別股 募資百億

中租控股昨（24）日舉行線上法說會，針對新冠肺炎疫情干擾中國大陸市場營運，中租控股預期6月底可望回復正常，目前受影響客戶僅占3%，今年預估營運成長估算較偏保守穩健，約在5%至10%之間，並且預為業務成長需要，擬發行特別股募資，規模上看百億。

避險不及 華南永昌權證交易受傷

華南金控旗下華南永昌證券受到3月12日股市大跌，導致該公司權證交易避險不及，造成損失，截至23日止，依市價評估損益金額達-34.1億元，淨值低於法定規定之3%。

兆豐金 要發百億公司債

央行日前理監事會決降息1碼，兆豐金控昨（24）日董事會決議發行無擔保普通公司債100億元，趁低利籌集資金，調整長、短期資金調度與減少利息支出，這也是兆豐金在相隔12年之久後，再次發行普通公司債。

假投保真理財 遠雄壽挨罰

金管會昨（24）日再度針對「假投保、真理財」投保案件開罰，遠雄人壽因相關缺失被罰350萬元，根據金管會資料，近一年半來，因「假投保、真理財」案件被開罰的保險公司已多達九家。

遠銀結盟P2P業者 打造中小企募資平台

新冠肺炎疫情衝擊嚴重，中小企業急忙爭取紓困貸款，擔心貸款不易、程序冗長緩不濟急，銀行業者與P2P公司合作，提供中小企融資，涵蓋新創募資、票據融資、不動產融資等服務，共同建立中小企業資金周轉平台，以三天快速撥款為訴求，幫助中小企度過難關。

永豐金：還有1碼降息空間

首家國內民營金控認為今年央行重貼利率還有下調空間。永豐金控昨（24）日內部總經報告出爐，認為央行2020年至少還有1碼（0.25個百分點）的降息空間。

家族財富傳承 解決四大痛點

國內財富管理龍頭銀行、中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，從中國信託銀行與資誠合作的臺灣高資產客群財富報告中發現，高資產客戶對於家族財富傳承有強烈需求，但在一年內並無付諸實行的具體規劃，就多年與客戶互動的經驗，可歸納四大痛點與四大輕忽。

熱門新聞

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

政府紓困護弱勢 老幼殘者每人每月發1,500元

買儲蓄險的都傻子？網友揭「兩大優勢」：爽領到老年

華南永昌證權證交易避險不及 損失達公司淨值3%

稅可緩繳、省水電費、弱勢拿補貼 8張圖看完最新紓困

郵局25日起調降存款利率 房貸地板價跌至1.31%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。