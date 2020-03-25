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投資分散風險 元大行動銀行App添利器

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行自動化通路平台換匯優惠。資料來源：元大銀行
元大銀行自動化通路平台換匯優惠。資料來源：元大銀行

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，股市匯市均大幅震盪，現階段投資最重要的心法除了掌握即時市場資訊、精準紀律投資之外，迅速且具分散投資風險的下單工具，亦為投資致勝的重要關鍵。

元大銀行於去年底已完成行動銀行系統改版及進行功能優化，採用觸動式直覺操作，搭配圖表概念呈現匯率走勢，頁籤式設計呈現功能選項，改版後客戶使用流量已成長了1.5倍。

其中，行動銀行外幣交易貼心提供「外幣到價通知」、「外幣買入平均匯率試算」及「定期定額換匯」服務。元大銀行數位金融客群分析團隊針對「使用行動銀行進行外幣交易客群分析」，研究顯示客戶的外幣交易流量以周一上班時間（9時至18時）為最高峰，且大多以行動銀行為交易工具，交易客群以41~50歲的女性客戶佔大宗，較男性客戶多出1.6倍，顯示女性較男性更偏好，以外幣為自己或家人規劃投資理財。

元大銀行表示，為了提供客戶最即時的數位金融理財工具，滿足客戶需求，行動銀行App換匯功能，貼心提供服務時間至銀行營業日19時，另新增12種外幣「定期定額預約換匯」功能，讓客戶不用盯盤即可做好投資，還可以像基金一樣預約定期定額購買，每月提供2、7、12、17、22、27日六個預約扣款日期，供客戶設定交易日期分散投資風險，如遇投資市場變動較大時，未扣款的預約換匯交易，還可透過系統快速取消再重新預約，便利客戶紀律投資，每一批預約換匯交易，最長可預約換匯一年，實為投資的最佳選擇工具。

另一方面，募集中的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，以台股高股息優質股為訴求標的，「存好股、給好利」是資金最佳的避風港、退休規劃及長期投資的最佳選擇，透過本行線上申購，可利用網銀或行動銀行即享有基金申購手續費優惠。

疫情加上宅經濟發威，民眾減少出入公共場所，多自行透過手機或個人電腦等數位平台完成交易，在此特殊時期，元大銀行為請客戶體驗優質的自動化換匯服務，自即日起至今年12月31日止，客戶於自動化換匯通路（含個人網路銀行、行動銀行、企業網路銀行、電話銀行語音交易、電話銀行專人服務等），進行外幣匯率優惠交易（買／賣外幣、幣別轉換、以新台幣結購申請匯出匯款、以新臺幣結購轉外幣定存），不限交易金額，可享有最佳優惠匯率，依幣別最高可達優惠減碼8分！

元大 匯率

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