同樣是全球最大 富邦VIX、元大原油正2跟你想的不一樣

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦VIX過去曾因溢價示警投資風險。富邦投信官網
富邦VIX過去曾因溢價示警投資風險。富邦投信官網

媒體報導，富邦VIX（00677U）和元大S&P原油正2，不約而同在今年躍居全球同型規模最大的ETF，並把此現象視為不正常，不過有法人觀察，富邦VIX早在去年用光籌碼，此波成為最大的ETF，其實是淨值「自然」推升，和元大S&P原油正2被「買」到最大，原因不相同。

據分析，富邦VIX躍居最大時點是在今年3月，元大S&P原油正2也差不多在2、3月為全球最大石油槓反ETF，但同個時點，兩類資產表現兩極，富邦VIX是大漲時暴增，元大S&P原油正2則是大跌時逆勢成長。

進一步統計，富邦VIX因去年底籌碼用光，到今年3月12日前，在外流通數都不變，都是3,999,708張，12日之後才因贖回減少。

若以媒體比較，富邦VIX約在3月4日達到排名高峰，今年1月1日到3月4日間，ETF淨值從2.9元成長到4.06元，同期規模從115億元增加到162億元，分別成長40%、40.8%，表現相當；反映富邦VIX其實是隨淨值增長，而規模恰好超越了境外同型的ETF。

相較下，元大S&P原油正2則是資金推動規模，同樣以1月1日到3月4日觀察（期間涵蓋元大S&P原油正2排名達到全球第一），ETF的淨值從17.37元掉到9.63元，規模卻從92億元增加到288億元，各減少44%、成長213%，代表流入的資金遠比淨值跌幅還大。

因此兩檔ETF雖然都躍居第一，但背後成因不太一樣。不過就相似性質看，富邦VIX和元大S&P原油正2，均有一、下跌時，投資人愈愛買，二、跌幅愈大時，愈容易用罄籌碼，並導致溢價，三、上漲時，買盤也會反向出場，甚至形成折價。反映投資人雖然押寶，但也會隨反彈終結策略的執行。

法人分析，投資產品是中性的，因為人的行為，才讓產品有好壞觀感。

不講台灣的ETF，早在富邦VIX和元大S&P原油正2問世前，就有很多複委託的投資人愛到海外交易VIX和石油的ETF或期貨，歐美投資人更盛行；因為這樣的趨勢，才有投信引進。而當台灣產品大到「第一」，「第一」好不好？也有優劣，難道歐美的ETF排名第一，就比台灣人理性嗎？

法人認為，「瘋狂」應該是很多市場都看得到的行為，不過談到台灣，確實還有要加強的地方，那就是不論VIX或石油產品，都開始產生爭議，也有投資人因不懂而受傷，代表投資教育還要強化。

尤其要強調，這些產品非常專業，沒有專業知識最好不要碰。如果你連投資ETF前，都不知道看折溢價，不知道ETF還有淨值，只看行情，你真的有把握賺錢嗎？

ETF VIX 富邦

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