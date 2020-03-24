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股災來不及避險　華南永昌證券爆虧損34億元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導

新冠肺炎疫情導致全球鬧股災，不只壽險業的海外投資面臨巨額虧損風險，今更傳出華南永昌證券因為避險不及導致虧損34億元，成為這次疫情中券商虧損首例。對此，金管會證期局表示，券商發行權證本身就要做好風險控管，會詳細了解這次個案情況。

華南永昌證券今重訊公告，因為受到新冠肺炎疫情影響，3月12日美股、台股都出現大跌，造成權證的交易避險不及，截至23日為止，依市價評估未實現損失達34億元，未實現損失達公司淨值3%，對股東有重大影響，因此重訊公告。

證期局副局長張振山表示，發行權證因為槓桿倍數很高，照理講券商發行權證本身就要做好風險控管，目前初步來看此案是個案的狀況，而非全面系統性的狀況，將詳細釐清華南永昌證是否在風險控管上出問題。

疫情 肺炎

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