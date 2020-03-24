全球皆成疫區 旅遊不便險暫停銷售

新冠肺炎疫情爆發，全球皆發布第三級警示。金管會保險局今表示，因為疫情影響，第三級警戒就會被列為疫區，旅遊不便險全數都無法承保，民眾就算買到也無法理賠。

保險局今公布，產險業因為新冠肺炎疫情，從今年截至3月23日為止，整體產險業共理賠3281件保單，理賠金額共2896萬元，絕大部分是旅遊不便險的理賠，包含刷卡送的旅遊綜合險在內。

保險局表示，產險公司日前已經開過會，決議只要是第三級警示區，就會被是為疫區，依照不便險保單條款規範，只要政府公布為疫區的地區，民眾在公告後就無法投保，也不能理賠。除非是民眾在公告為疫區之前就已經投保，才有可能理賠。

目前疫情指揮中心已經將全球皆列為第三級警示，保險局表示，因此目前所有產險的旅遊不便險皆全面暫停銷售。至於信用卡送的旅行綜合保險，只要達到理賠條件，就會啟動理賠。