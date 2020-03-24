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企業假投保真理財 保險局一年抓到9家壽險違規
金管會保險局從2018年底就積極抓企業假投保真理財案，今再公布遠雄人壽也因此被開罰60萬元，累計近1年多保險局已經連抓9家壽險公司。
保險局在前年金檢時發現，有企業以「留才」、「員工福利」、「幫員工規劃退休」為由，幫員工投利變型保單，因為是員工做為被保險人，要保人是公司，公司之後就擅自將受益人變更為公司企業本身，等於之後的保險金給付就是給公司，而公司還可以享有稅負優惠。
保險局認為，企業這樣做，跟當初給員工投保的目的並不相符，這根本就是公司企業假員工福利或員工退休規劃之名，行公司資金運用之實，因此近一年積極抓類似的缺失。
保險局今公布遠雄人壽缺失，一口氣開罰350萬元，其中一項缺失就是發現法人購買利變型壽險，但受益人卻是法人，與當初投保目的不同，認為遠雄沒有建立有效的核保機制。
根據保險局近一年多的裁罰案件來看共有9家壽險被罰，第一案是2018年11月底的台灣人壽，之後包含保誠、中壽、南山、富邦、宏泰、國壽、安聯，與今天的遠雄人壽，都因為有假投保真理財案件遭開罰，大多開罰60萬元。
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