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政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

全球已列疫區 旅遊不便險相關保險全面停賣

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會保險局今（24）日表示，由於中央疫情指揮中心已將全球列入疫區，根據產險公會統計，目前國內所有產險公司都已停賣旅遊不便險相關保險。

疫情全球擴散航班大亂，根據保險局資料，今年以來到3月23日止，新冠肺炎理賠的旅遊相關保險，件數有3,281件，理賠金額合計2,896萬多元，平均一件不到1萬元，主要都是班機延誤或取消等旅遊不便險。

保險局表示，旅遊不便險的理賠主要有兩條件，公告前已投保（因危險尚未發生），以及投保後公布為疫區，就可以理賠。

產險公會日前已開會討論，只要旅遊警示列為第三級，就是疫區，由於疫情指揮中心已將全球升級到旅遊疫情第三級，換言之，目前全球都列入疫區，所以所有產險公司己全面停賣旅遊不便相關保險。

保險局官員表示，只要有旅遊不便險的相關保險，都全面停賣，例如保障範圍包含旅遊不便險、旅行平安險的旅遊綜合保險，以及專門的旅遊不便險等。

除此，因指揮中心宣布4月底前全面停止旅行社出團，所以旅行業責任險也暫時停賣。

保險 疫情 理賠

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