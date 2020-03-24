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政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

遠雄人壽被逮到五大缺失 金管會開罰350萬元

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會今（24）日表示，金管會對遠雄人壽金檢發現，遠雄在防制洗錢作業等有多項缺失，依法處350萬元罰鍰及六項糾正。 聯合報系資料照／記者孫中英攝影
金管會今（24）日表示，金管會對遠雄人壽金檢發現，遠雄在防制洗錢作業等有多項缺失，依法處350萬元罰鍰及六項糾正。 聯合報系資料照／記者孫中英攝影

金管會今（24）日表示，金管會對遠雄人壽金檢發現，遠雄在防制洗錢作業等有多項缺失，依法處350萬元罰鍰及六項糾正。

金管會表示，違反事實理由，包括第一、法令遵循制度檢討及專案查核作業： 公司未就金管會裁處事項，通盤檢討法令遵循制度弱點及風險評估，且法令遵循單位未確實辦理專案查核，不符規定。

第二、對往來保經代通路管理考核、業務員招攬爭議的控管：公司未適時檢討所保經代通路績效考核準則、未就保經代招攬爭議案件、保經代遵循合約條款情形等納入考核，及未依所訂作業規範採取強化控管措施。

第三、機構法人購買利變型壽險商品的核保及保全作業：對於受益人的指定或變更，有與原投保目的不符情形，未建立有效控管機制以落實審核，與規定不符。

第四、防制洗錢作業：公司辦理法人保戶的實質受益人辨識作業，未採取合理驗證措施，與規定不符。

第五、公司內部控制三道防線的聯繫溝通機制、法令遵循制度及專案查核作業、內部稽核作業、董事會及審計委員會的運作情形，未能有效發揮其功能，以及針對旅平險要保書收回管控未確實、辦理防制洗錢及打擊資恐作業的黑名單資料庫漏建檔，及未落實執行客戶姓名或名稱檢核作業、撰寫國外投資報告欠完整、辦理資安監控及系統更新等作業欠周延、未將商品銷售後的檢討結果提報董事會報告等缺失，有礙健全經營之虞。

金管會 洗錢 遠雄人壽

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