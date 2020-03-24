幣託引領業界、健全市場 首推VIP制度

老牌法幣虛擬通貨交易所幣託（BitoPro）用戶VIP新制上路，為提供用戶更佳的交易環境因此建置VIP制度，經由手續費回饋讓利的透明化制度，激勵用戶下單量與金額增長，藉此加深掛單簿。另外，進行為期三個月的VIP造市商活動方案，提供誘因協助高階用戶朝造市商。

幣託深切知道用戶對交易所的期待，去年（2019）進行一系列的用戶意見回饋，包含社群意見搜集、問卷調查以及用戶面訪、電訪等,透過互動深刻理解用戶渴求。因此，BitoPro在歡慶兩週年活動結束後,再次誠摯獻上有助於交易所掛單簿增加、強化流動性、加快成交速度的VIP制度與造市商活動。

幣託深諳用戶希望下單後能快速成交，因此，去年即開始進行市場造市有效增加交易量，相關措施也獲得用戶體驗後讚賞，如3月虛擬通貨價格崩盤，而用戶反應BitoPro系統穩定，不僅價格波動時訂單仍能下單且快速成交，「才下完單就立刻完成買賣，且單筆數量大也能一次交易，不是分批。尤其12號那天,賣壓引爆時還能快速交易出場,讓我少賠不少」用戶體驗BitoPro加深掛單簿後，能迅速離場或搶短套利的好處。

幣託能讓用戶快速交易，且單筆大額能一次完成不用分批，顯示幣託去年積極增加流動性、掛單簿加深的策略已有成效,讓用戶真實有感。用戶回應，如果一筆訂單無法一次完成要分拆多筆，有時看到剩餘訂單量會感到焦慮,不知是要改單還是刪單,且行情瞬息萬變，往往價格就跑了。目前在幣託交易享受下單即成交,不用擔憂單子掛了、成交不了、行情不等人的狀況！」

為讓用戶能持續享有快速成交的服務，幣託領先台灣同業推出VIP制度，再加碼造市商活動以降低買賣價差，壓低用戶交易成本，藉由透明化的手續費回饋讓利機制，刺激幣託用戶下單外，更透過 Maker 零手續費,引導高階用戶轉型為造市商，進而再加深BitoPro掛單深度，讓Taker有更好的成交價格，提高交易所流通量與流動性。

幣託目標讓台灣交易所也能追趕國際交易所的流動性，並讓交易所價格能快速反應行情；尤其近期投資市場崩盤，更加凸顯虛擬通貨全年無休與資產快速變現的優勢，已擄獲大型投資機構關注此特性。BitoPro打造VIP制度與用戶互惠並強化自身條件，將台灣交易所推向國際。